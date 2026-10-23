Украина вернула из российского плена семерых гражданских: среди них 90-летняя женщина

Пленные нуждаются в психологической поддержке, но рады оказаться на родной земле, подчеркнул Лубинец.

Украина вернула семерых гражданских лиц, находившихся на территории РФ. Столько же гражданских лиц вернулись в Россию. Об этом пишет Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что обмен состоялся при поддержке Международного комитета Красного Креста в рамках договоренностей с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Среди тех, кто вернулся домой, – 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, перенесшая инфаркт миокарда, инсульт и страдающая другими заболеваниями.

"Учитывая состояние здоровья обеих женщин, при организации их возвращения были обеспечены необходимые условия транспортировки", – добавил Лубинец.

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Также в рамках обмена удалось вернуть домой молодую женщину с ребенком, которая в начале полномасштабного вторжения находилась в Мариуполе. Из-за боевых действий и оккупации города она не смогла вернуться к семье. Существенным препятствием для этого стало оформление документов на ребенка. Сейчас они уже дома, хотя и нуждаются в психологической поддержке, но счастливы быть в Украине, подчеркнул Лубинец.

"За каждым таким возвращением стоят люди, нуждающиеся в помощи, и семьи, ожидающие своих близких. Благодарю российского уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Мы будем продолжать эту гуманитарную работу, чтобы таких возвращений было больше", – добавил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Обмен гражданскими лицами

Напомним, в мае Лубинец фактически обвинил Красный Крест в том, что они не контролируют пребывание украинских пленных в российских тюрьмах. В организации заявляют о невозможности таких действий из-за того, что россияне не допускают туда их представителей. Однако Лубинец назвал эти объяснения простой отмазкой.

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