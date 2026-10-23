В России атакован ключевой дата-центр Федеральной налоговой службы (видео)

Здесь хранится и обрабатывается информация из государственных реестров, в частности из налоговых баз данных.

В ночь на 23 октября дроны массированно атаковали Россию, был поражен один из ключевых дата-центров Федеральной налоговой службы в городе Городец Нижегородской области. Об этом пишет Exilenova+.

Российское Минобороны сообщает, что за ночь было сбито 443 беспилотника над регионами РФ и Крымом. В то же время в сети публикуют видео атаки в Городце, на которых слышны звуки пролета дронов и видна работа российской ПВО.

Также на видео зафиксирован прилет, судя по комментариям очевидцев, именно по дата-центру.

Видео дня

Дата-центр в Городце является одним из двух ключевых центров обработки данных ФНС России, работающих в геораспределенном режиме. Здесь хранится и обрабатывается информация государственных реестров, в частности налоговых баз данных.

Как пишет Exilenova+, поражение этого объекта потенциально может повлиять на работу государственных информационных систем РФ.

Обновлено 12.05. Как пишет ASTRA, на кадрах очевидцев взрыв и пожар в городе Городец Нижегородской области запечатлены в районе, где находится Центр обработки данных (ЦОД) Федеральной налоговой службы (ФНС) и Министерства финансов России.

Губернатор Нижегородской области сообщил, что повреждены "несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры":

ЦОД Минфина и ФНС России в Городце был торжественно открыт 7 декабря 2015 года.

Тогда сообщалось, что ЦОД является частью системы из трех ЦОД и имеет статус № 1 в системе, куда также входит Федеральный центр обработки данных в городе Дубна Московской области и ЦОД № 2 в поселке Ерзовка Волгоградской области. При этом утверждалось, что данные объекты способны заменять друг друга "при выходе из строя любого из них", обеспечивая "непрерывность предоставления сервисов".

Также взрывы звучали в Воронеже

По предварительной информации, под ударом оказалась территория бывшего Воронежского военного авиационного инженерного университета (ВВАИУ), а также стоянка военных самолетов.

ВВАИУ специализировался на подготовке военных авиационных инженеров, техников и специалистов по обслуживанию авиационной техники. В 2012 году заведение вошло в состав Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Удары по России – последние новости

В ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины с помощью дальнобойных средств нанесли удар по 75-му арсеналу в городе Серпухове Московской области. На предприятии российская армия ремонтирует и хранит зенитные ракетные комплексы, в частности "Бук" и С-300В.

Напомним, на прошлой неделе США ограничили скорость работы Starshield для Украины, из-за чего украинские подразделения потеряли вооружение на сумму более 42 миллионов гривен и были вынуждены на три дня отменить все операции по нанесению ударов по РФ.

В четверг Трамп заявил, что сервис Starshield снова работает на полной скорости, однако, по данным источников AP, в работе Starshield ничего не изменилось: ограничение скорости по-прежнему составляет около 160 км/ч.

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