В сети заявили о частичном возобновлении работы Starlink в Украине: источник опроверг

Речь идет о лимитах в 140–160 километров.

Соединенные Штаты еще не возобновили полноценную работу Starlink в Украине. Об этом УНИАН сообщил источник в Офисе Президента.

"Есть подтверждение, что ограничения на скорости 140–160 км/ч никуда не исчезли, навигация нормально не работает. Все проверили", – сообщил источник.

В то же время волонтер Сергей Стерненко сообщает, что часть подразделений уже говорит о возобновлении работы при полетах со скоростями, превышающими установленные ранее ограничения.

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"Однако это касается далеко не всех миссий. Часть из них была сорвана, поскольку в отдельных случаях ограничения продолжают действовать", – добавил Стерненко.

Обновлено в 11:39. Информацию о том, что работа Starlink в Украине не возобновлена, подтвердил и советник президента по вопросам технологий Сергей (Флэш) Бескрестнов.

"Пока мы не фиксируем снятие ограничений в Starlink. Бывают частные случаи, когда Starlink может двигаться несколько быстрее ограничений. Но это, вероятно, последствия работы алгоритма SpaceX, или особые условия использования, а не снятие ограничения", - подчеркнул Флэш.

Обновлено в 12:51. Кроме того, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что до этого времени фиксируются случаи потерь связи в работе Starlink/StarShield на определенных скоростях. Впрочем, украинские военные продолжают наносить поражение врагу.

В частности, 22 октября и в ночь на 23 октября подразделениями Сил обороны Украины поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА армии РФ в районе Донецка. Поражение таких объектов уменьшает возможности противника атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру дронами разных модификаций.

Также украинские защитники нанесли удар по Пункту управления подразделения в районе населенного пункта Громово во временно оккупированном украинском Крыму и боеприпасов противника в районе населенного пункта Горняк и состав БпЛА в районе Свердлового Донецкой области.

Вместе с тем, поражены составы материально-технических средств армии РФ в районе населенного пункта Бердянское в Донецкой области, а также в районах Балкового и Ореховки Запорожской области.

Кроме того, удар потерпел район сосредоточения живой силы подразделения из состава "Рубикон" в районе населенного пункта Каменка Запорожской области.

Что известно о возобновлении работы Starlink в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что полная скорость подключения к Starlink для Украины пока не восстановлена. В то же время президент отметил, что ждет ответа по этому вопросу от госсекретаря Марко Рубио, который пообещал дать его в течение 48 часов.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что глава SpaceX Илон Маск якобы уже восстановил Украине доступ к терминалам Starlink. При этом Трамп отказался комментировать информацию о том, что он лично звонил Маску с просьбой снять ограничения на скорость работы терминалов в Украине.

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