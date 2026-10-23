Доллар установит новый рекорд: НБУ определил официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,58 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,20 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 14 октября – 45,08 гривни за доллар).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,58 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,23/45,26 грн/долл., а к евро – 50,62/50,64 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 23 октября, вырос на 7 копеек и составляет 45,41 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,81 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 1 копейку и составляет 51,01 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,36 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 23 октября, вырос на 10 копеек и составляет 45,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 51,00 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,75 гривни, а евро – по курсу 50,00 гривни за единицу иностранной валюты.

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