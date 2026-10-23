Sony потеряла лидерство: эксперты назвали новый лучший OLED-телевизор

Новинка впечатлила экспертов качеством картинки, высокой яркостью и игровыми функциям, хотя у нее есть и несколько спорных особенностей.

Флагманский OLED-телевизор Samsung S99H сумел превзойти Sony Bravia 8 II, который долгое время оставался фаворитом редакции What Hi-Fi?. Новинка впечатлила экспертов качеством картинки, высокой яркостью и геймерскими функциям, хотя у нее есть и несколько спорных особенностей.

Главное преимущество S99H – усовершенствованная QD-OLED-матрица, которая обеспечивает более высокую яркость по сравнению с Sony Bravia 8 II. При этом телевизор сохраняет естественную цветопередачу и глубокий черный цвет, а в режиме "Filmmaker Mode" изображение выглядит так, как задумывал режиссер.

Samsung S99H также подойдет геймерам. Телевизор оснащен разъемами HDMI 2.1 с поддержкой разрешения 4K при частоте обновления до 165 Гц, а также технологий VRR и ALLM. Еще одно преимущество – платформа Tizen с "одним из наиболее полных наборов приложений, которые вы найдете на любом телевизоре".

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Но даже Samsung S99H неидеален. Широкая металлическая рамка эффектно смотрится при настенном монтаже, но при установке на подставку она может выглядеть не так уместно. Производитель также убрал из комплекта блок One Connect, который теперь придется докупать отдельно.

Другим компромиссом является отсутствие поддержки Dolby Vision, поскольку корейский бренд развивает собственный формат HDR10+. Наконец, встроенные динамики Samsung S99H уступают аудиосистеме Sony Bravia 8 II. Звук из встроенных динамиков хоть и неплох, но "было бы преступлением" оставить такой ТВ без хорошей внешней акустики, пишет What Hi‑Fi?.

Однако все эти недостатки меркнут на фоне сильных сторон Samsung S99H. Главное – это качество изображения , которое объединяет пиковую яркость на уровне премиальных Mini LED телевизоров с идеальным черным цветом и бесконечной контрастностью матрицы QD-OLED .

Bravia 8 II и сегодня крайне хорош, но теперь Samsung S99H является новым "королем" среди OLED‑телевизоров, говорится в материале What Hi‑Fi?.

УНИАН рассказывал, что пользователи с помощью ИИ превращают свои умные телевизоры в обычные. Специальные инструменты отключают ненужные приложения и функции слежения, оставляя только то, что действительно нужно для просмотра контента.

По словам аналитиков, сейчас – лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память в ближайшее время производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

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