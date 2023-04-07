Что же касается реальных планов контрнаступления, добавил Подоляк, безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми.

Данные о якобы весеннем контрнаступлении ВСУ, которые, как писал The New York Times, якобы "слили" в сеть, опираются на большой объем фиктивной информации, предположил в Telegram советник главы ОП Михаил Подоляк.

В частности, он подчеркнул, что опубликованные данные "опираются преимущественно на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации".

"И во-вторых... если бы Россия действительно получила реальные сценарные заготовки - она вряд ли обнародовала бы их. Ведь гораздо выгоднее заготовить собственные встречные ловушки, оставляя при этом вторую сторону в незнании о собственном знании. Но публикация сегодня - это безусловное доказательство исключительно оперативной информационной игры России", - подчеркнул Подоляк.

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Что же касается реальных планов контрнаступления, добавил Подоляк, безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми: "Я бы предположил, что это произойдет очень скоро".

Что известно "о сливе"

Как писал The New York Times, Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой засекреченных военных документов с деталями плана США и НАТО по оснащению ВСУ перед предстоящим контрнаступлением.

Документы неизвестные слили в Twitter и Telegram. Военные аналитики обратили внимание на то, что некоторые разделы документов, вероятно, были изменены, поскольку там завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на кремлевскую дезинформацию.

Как уточнило издание, документы не содержат конкретных планов боевых действий - как, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако в документах есть данные о потребностях ВСУ по состоянию на 1 марта.

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