По словам замминистра обороны, секретную информацию о стратегических планах знают несколько человек.

В Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов Пентагона, в которых упоминается о войне и ожидаемом контрнаступлении ВСУ. Заместитель главы ведомства Анна Маляр заявила, что о планировании военных операций всегда знает узкий круг лиц, поэтому риск "слива" информации об этом является очень низким, хоть его и нельзя отрицать.

Как заявила Маляр в эфире телемарафона, большим является риск того, что "просочатся" данные, о которых знают многие люди. Другие обсуждения стратегических военных решений - не более чем чье-то частное мнение.

Маляр пояснила, что между одобрением и реализацией важных стратегических решений проходит мало времени. Их не может неделями обсуждать все государство. Так, в частности, были во время освобождения она напомнила, что так было во время освобождения Харьковской и Херсонской областей.

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"Никто заранее это не обсуждал. ВСУ тихо делали свое дело", - добавила Маляр.

Утечка секретных документов Пентагона

Недавно в соцсети "слили" засекреченные документы, которые содержат детали плана США и Североатлантического альянса по оснащению ВСУ перед контрнаступлением.

По данным CNN, Украина уже изменила свои военные планы через публикацию этих документов. В офисе президента Украины назвали их "фотошопом" и русской ИПСО перед большим контрнаступлением.

В Великобритании заявили, что широко освещаемая утечка "возможной секретной информации" Соединенных Штатов продемонстрировала серьезный уровень неточности.

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