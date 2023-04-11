Следствие попытается определить масштабы утечки, поскольку чиновники пока не знают, была ли она локализована, или в сети все еще циркулируют секретные документы.

Расследование правительства США об утечке строго засекреченных документов Пентагона, включая разведданные о войне в Украине, начинает обретать форму. Пентагон изучает, как утечка влияет на национальную безопасность США, а Министерство юстиции начинает уголовное расследование в отношении того, кто мог стоять за "сливом".

Как пишет CNN со ссылкой на трех чиновников США, межведомственное расследование возглавляет Управление разведки и безопасности Пентагона, и на его завершение могут уйти месяцы.

В основном там будут изучать, были ли скомпрометированы какие-либо источники и методы с тех пор, как документы, многие из которых помечены как "совершенно секретные", были размещены в социальных сетях в начале этого года.

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По словам чиновников, за расследование со стороны Пентагона будет отвечать Миланси Харрис, заместитель помощника министра обороны по вопросам разведки и безопасности. Следствие также попытается определить масштабы утечки, поскольку официальные лица пока не знают, была ли она локализована, или в сети все еще циркулируют секретные документы.

Усилия Пентагона не сосредоточены на источнике утечки, сказал один из высокопоставленных чиновников ведомства. Но Министерство обороны США будет изучать, как оно распространяет строго секретную информацию и нужно ли менять тех, кто получает ее ежедневно.

"Слишком много людей имеют доступ к очень конфиденциальной информации", - сказал CNN высокопоставленный американский чиновник. Он добавил, что "тысячи" людей, вероятно, видели эти документы до того, как они попали в Интернет.

Просочившиеся материалы представляют собой фотографии скомканных и сморщенных документов, будто они были сложены и спрятаны в карман.

По словам одного из американских чиновников, хотя многие служищие склонны забирать секретную информацию домой, тот факт, что документы были сложены, "говорит мне, что у этого человека не было таких полномочий".

Утечка секретных документов в США - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ стало известно о масштабной утечке секретных документов Пентагона. Они содержат широкий спектр информации: и анализ состояния украинской ПВО; и то, как США оценивают успехи ВСУ; и даже сценарии передачи Израилем оружия Украине.

Как выяснили исследователи из Bellingcat, материалы попали в сеть еще в январе. Однако источник слива до сих пор не установлен.

В Офисе президента Украины утверждали, что эти опубликованные материалы являются "фотошопом" и российской ИПСО на фоне подготовки нашей страны к контрнаступлению. В разведке же заявляли, что часть этой информации была собрана из открытых источников.

Тем временем в Госдепе США заявили, что утечка в сеть секретных документов Соединенных Штатов Америки в отношении Украины никак не влияет на оказание ей помощи в борьбе со вторжением России.

Спецслужбы США считают, что утечка произошла именно у них, а не у кого-то из союзников, Пентагон ищет ее источник.

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