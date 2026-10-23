National Geographic признал живописный регион в Скандинавии лучшим местом для поездки в 2027 году

Живописный регион Вестланн в Западной Норвегии, расположенный вокруг города Берген, признали лучшим туристическим местом для путешествия в 2027 году по версии National Geographic.
Эксперты издательства советуют отправиться в этот норвежский регион, чтобы открыть для себя захватывающие приключения среди фьордов и оздоровительный отдых.
"Фьорды прорезают ландшафт норвежского округа Вестланн на юго-западе страны – дикого края с отвесными скалами, бирюзовыми водами и низвергающимися водопадами, словно сошедшими со страниц скандинавских мифов. Масштабы здешних природных чудес поражают: куда бы вы ни отправились, вас ждет величественная дикая природа", – отмечают авторы подборки.
Особое внимание эксперты советуют уделить фьорду Хардангер, национальному парку Фольгефонна, где сверкает один из крупнейших ледников Норвегии, знаменитому скальному выступу "Язык тролля", нависающему над сапфирово-синим озером на высоте 700 метров и узкому фьорду Нерей протяженностью более 16 километров.
Тем временем, в самом сердце Вестланна раскинулся Берген – город, окруженный семью вершинами и уютно расположившийся на берегу живописного фьорда. Когда-то Берген был важным центром Ганзейского союза, где купцы господствовали на морских путях и контролировали торговлю сушеной треской. Сегодня средневековый квартал Брюгген напоминает сказочную декорацию: мощеные улочки, причудливые фронтоны и яркие деревянные фасады зданий создают здесь неповторимую атмосферу.
Всего в рейтинг попали 25 туристических направлений по всему миру:
- Вестланд, Норвегия
- Пенанг, Малайзия
- Луксор, Египет
- Мэдисон, Висконсин, США
- Пуэрто-Рико
- Дамфрис и Галлоуэй, Шотландия
- Ниигата, Япония
- Чэнду, Китай
- Шоссе Тихоокеанского побережья, Калифорния, США
- Джайпур, Индия
- Гренада
- Сальвадор, Бразилия
- Мыс Фроуард, Чили
- Сантандер, Испания
- Нормандия, Франция
- Южный Озарк, США
- Галифакс, Новая Шотландия, Канада
- Закавказская тропа, Армения
- Мельбурн, Австралия
- Лейпциг, Германия
- Балтимор, Мэриленд, США
- Малави
- Майя Каан, Мексика
- Гданьск, Гдыня и Сопот, Польша
- Куэлап, Перу
При этом награду "Выбор читателей" получил остров Каталина в Калифорнии (США).
Другие идеи для путешествий в 2027 году
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее свой рейтинг лучших мест для посещения в 2027 году представило крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet.
Также список самых трендовых туристических направлений на 2027 год представила поисковая система Skyscanner.
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