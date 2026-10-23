National Geographic признал живописный регион в Скандинавии лучшим местом для поездки в 2027 году

Всего в рейтинг издательства вошли 25 туристических направлений по всему миру.

Живописный регион Вестланн в Западной Норвегии, расположенный вокруг города Берген, признали лучшим туристическим местом для путешествия в 2027 году по версии National Geographic.

Эксперты издательства советуют отправиться в этот норвежский регион, чтобы открыть для себя захватывающие приключения среди фьордов и оздоровительный отдых.

"Фьорды прорезают ландшафт норвежского округа Вестланн на юго-западе страны – дикого края с отвесными скалами, бирюзовыми водами и низвергающимися водопадами, словно сошедшими со страниц скандинавских мифов. Масштабы здешних природных чудес поражают: куда бы вы ни отправились, вас ждет величественная дикая природа", – отмечают авторы подборки.

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Особое внимание эксперты советуют уделить фьорду Хардангер, национальному парку Фольгефонна, где сверкает один из крупнейших ледников Норвегии, знаменитому скальному выступу "Язык тролля", нависающему над сапфирово-синим озером на высоте 700 метров и узкому фьорду Нерей протяженностью более 16 километров.

Тем временем, в самом сердце Вестланна раскинулся Берген – город, окруженный семью вершинами и уютно расположившийся на берегу живописного фьорда. Когда-то Берген был важным центром Ганзейского союза, где купцы господствовали на морских путях и контролировали торговлю сушеной треской. Сегодня средневековый квартал Брюгген напоминает сказочную декорацию: мощеные улочки, причудливые фронтоны и яркие деревянные фасады зданий создают здесь неповторимую атмосферу.

Всего в рейтинг попали 25 туристических направлений по всему миру:

Вестланд, Норвегия Пенанг, Малайзия Луксор, Египет Мэдисон, Висконсин, США Пуэрто-Рико Дамфрис и Галлоуэй, Шотландия Ниигата, Япония Чэнду, Китай Шоссе Тихоокеанского побережья, Калифорния, США Джайпур, Индия Гренада Сальвадор, Бразилия Мыс Фроуард, Чили Сантандер, Испания Нормандия, Франция Южный Озарк, США Галифакс, Новая Шотландия, Канада Закавказская тропа, Армения Мельбурн, Австралия Лейпциг, Германия Балтимор, Мэриленд, США Малави Майя Каан, Мексика Гданьск, Гдыня и Сопот, Польша Куэлап, Перу

При этом награду "Выбор читателей" получил остров Каталина в Калифорнии (США).

Другие идеи для путешествий в 2027 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее свой рейтинг лучших мест для посещения в 2027 году представило крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet.

Также список самых трендовых туристических направлений на 2027 год представила поисковая система Skyscanner.

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