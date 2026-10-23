Более полумиллиона украинцев остались без света: где ситуация самая тяжелая

Сложные условия отмечаются сразу в 10 областях Украины.

В результате атак российских оккупантов на украинскую энергетику ночью и утром 23 октября более 500 тысяч украинцев остались без света, сообщает первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. В то же время в Одесской и Тернопольской областях продолжается ликвидация последствий предыдущих атак.

Новые отключения электроэнергии также фиксируются в Донецкой и Харьковской областях из-за постоянных обстрелов и боевых действий. Энергетики проводят работы по восстановлению электроснабжения там, где позволяет ситуация с безопасностью.

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В отдельных регионах в пятницу продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Утром в пятницу, 23 октября, в Киеве и ряде областей были введены экстренные отключения. Отключения потребителей вне графиков фиксировались в Житомирской, Черниговской, Черкасской областях и столичном регионе.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук предупреждает, что с наступлением минусовой температуры зимой отключения света по всей Украине будут длиться не менее 12 часов в сутки. Для отдельных регионов ограничения энергоснабжения будут достигать 20 часов в сутки.

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