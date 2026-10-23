Ушел из жизни известный народный артист - звезда фильма 'Пропала грамота'

Актер умер в возрасте 86 лет после тяжелой болезни.

Во Львове в возрасте 86 лет после тяжелой болезни ушел из жизни народный артист Украины Федор Стригун. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Он напомнил, что Стригун сыграл более сотни театральных ролей, поставил десятки спектаклей, среди которых "Гайдамаки", "Маруся Чурай", "Хозяин", "Гамлет", "Ромео и Джульетта", "Мазепа". Вернул на сцену оперетты Ярослава Барнича "Гуцулка Ксеня" и "Шарика". А в кино запомнился ролями в лентах "Пропала грамота", "Запорожец за Дунаем", "Каминная душа".

Федор Стригун: что важно знать

Федор Стригун - известный украинский актер, режиссер и педагог, который много лет возглавлял Львовский национальный театр имени Марии Заньковецкой в качестве художественного руководителя.

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Он родился в Черкасской области, однако с 1965 года его творческая деятельность была связана со Львовом.

В 1978 году Стригун стал лауреатом Шевченковской премии за спектакль "Тыл", а в 1979 году получил звание народного артиста Украины. Он также был академиком Национальной академии искусств Украины и кавалером орденов князя Ярослава Мудрого и "За заслуги".

Своими знаниями и профессиональным опытом Стригун делился с молодыми актерами и режиссерами, преподавая во Львовской консерватории и Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Напомним, ранее УНИАН писал, как после тяжелой болезни скончалась легендарная народная артистка Украины Галина Яблонская.

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