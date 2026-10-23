Москву массово атакуют дроны: закрыты все аэропорты, из небоскребов эвакуируют людей

В IQ-квартале "Моква-Сити" располагаются Минэкономразвития РФ, Минпромторг, Минцифры.

Москву уже несколько часов атакуют дроны, ПВО работает уже в черте города, закрыты все аэропорты.

О первых дронах мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 13.38. При этом, по данным росСМИ, Москву атакуют не только беспилотники, но и заполненные газом воздушные шары со спутниковой навигацией, к которым на трос прикрепляется сброс со взрывчаткой.

По Собянина, за последние несколько часов на подлете к Москве сбили как минимум 17 беспилотников. Сейчас из-за угрозы БПЛА закрыты все 4 столичных аэропорта - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – они временно не выпускают и не принимают самолеты.

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В соцсетях также появляются фото, на которых видны обломки сбитых БПЛА на взлетно-посадочной полосе Шереметьево. Заявляют, что "службы аэропорта обеспечили эвакуацию пассажиров в безопасные места".

Тем временем из башни "IQ-квартал" комплекса "Москва-сити" массово эвакуируют людей на фоне атаки БПЛА, пишет "Осторожно, новости".

В IQ-квартале располагается несколько правительственных ведомств, включая Минэкономразвития РФ, Минпромторг, Минцифры и Росстандарт.

Атаки дронов на Россию

В ночь на 23 октября в ходе атаки был поражен один из ключевых дата-центров Федеральной налоговой службы в городе Городец Нижегородской области. Здесь хранится и обрабатывается информация государственных реестров, в частности налоговых баз данных.

Также взрывы звучали в Воронеже. По предварительной информации, под ударом оказалась территория бывшего Воронежского военного авиационного инженерного университета (ВВАИУ), а также стоянка военных самолетов.

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