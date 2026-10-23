На Волыни задержали ветеранку армии РФ, приехавшую оформить украинский загранпаспорт

После оформления документа женщина планировала уехать в Германию.

На Волыни задержали ветеранку российской армии, которая воевала против Украины и вернулась в нашу страну, чтобы оформить загранпаспорт для выезда в ЕС. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В контрразведке СБУ отмечают, что ею оказалась жительница Донецка, которая в феврале 2022 года вступила в вооруженные формирования РФ.

"В конце февраля 2022 года она добровольно присоединилась к 91-му отдельному стрелковому полку 1-го армейского корпуса Южного военного округа страны-агрессора. В рядах российской армии фигурантка получила звание "сержант" и находилась на службе у россиян до августа 2024 года", – говорится в сообщении.

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Как сообщает Офис Генерального прокурора, 50-летняя уроженка Донецка более двух лет служила во вражеской армии и участвовала в боевых действиях в Херсонской и Донецкой областях. После увольнения она приехала на Волынь, чтобы восстановить украинские документы и выехать в Германию.

Как выяснило следствие, до начала полномасштабной войны женщина работала медсестрой в Донецкой областной клинико-психиатрической больнице.

Сотрудники СБУ зафиксировали, как злоумышленница пересекла государственную границу, и задержали ее в одном из отелей Ковеля, где она временно остановилась. В ходе обыска у нее обнаружили российский паспорт, военные билеты армии РФ, а также удостоверение ветерана страны-агрессора и рубли.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Украине с почестями похоронили российского оккупанта: что известно

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области с почестями похоронили военнослужащего российской армии, несмотря на то, что он воевал против Украины. Об этом скандальном инциденте сообщил сайт "Миротворец".

Отмечается, что Александра Оленченко, 1991 года рождения, из Мордовии похоронили как героя в поселке Домоткань Каменского района Днепропетровской области. При этом он не только жил и работал в России, но и с 2024 года воевал в российской армии против Украины. Погиб 13 июня 2026 года, предположительно – во время обстрела штаба российско-оккупационных войск. Его идентифицировали по ДНК, кремировали, и неожиданно после этого он оказался в Украине. Отец привез останки через Беларусь и Польшу в с. Домоткань. Его похоронили как пожарного-спасателя, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

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