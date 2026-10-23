При нынешних темпах РФ за месяц может запустить более 300 баллистических ракет, - Игнат

Впрочем, он сомневается, что россияне смогут долго поддерживать такие темпы обстрелов баллистическими ракетами.

Если Россия сохранит нынешние темпы ударов, за месяц количество ракет, атакующих как баллистические, может превысить 300. Об этом в интервью РБК Украина сказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что Украина должна быть готова к таким вызовам. По его словам, за три дня Россия выпустила по нам почти 80 ракет: за один день – 39, за второй – 16, за третий – 23. То есть при таких темпах за месяц будет выпущено 320 или даже больше ракет, которые атакуют по баллистической траектории. В то же время Игнат сомневается, что россияне смогут долго поддерживать такую интенсивность.

"Я сомневаюсь, потому что они именно сейчас нагнетают ракетами, но ведь у них не бесконечные запасы", – отметил он.

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Представитель Воздушных сил добавил, что для уничтожения более 300 ракет в месяц требуется большое количество перехватчиков для систем, которые нам предоставляют партнеры, в частности Patriot.

Запасы ракет в России

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в арсенале России по состоянию на октябрь накопилось до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет различных типов.

Там рассказали, что Россия ежемесячно производит более 200 таких орудий террора, из них 110 единиц – именно баллистические ракеты.

Реактивных и обычных "Шахедов" у врага в резерве примерно 6200. При этом в РФ собирают в месяц до 4000 единиц реактивных дронов, а обычных – до 2000.

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