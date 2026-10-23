Умер известный японский писатель Рю Мураками

Писателю было 72 года, он скончался у себя дома.

Известный японский писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет. О смерти автора сообщило издательство Gentosha, выпускавшее его книги с 1990-х годов. Писатель скончался 17 октября у себя дома.

Похороны Мураками состоялись в узком семейном кругу.

Издательство также сообщило, что родственники не хотят раскрывать подробности церемонии прощания.

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Рю Мураками: что важно знать

Рю Мураками родился 19 февраля 1952 года в японском городе Сасебо, расположенном в префектуре Нагасаки. Широкую известность ему принесла первая книга "Все оттенки голубого", опубликованная в 1976 году. В романе автор показал жизнь молодежи в Фуссе, городе неподалеку от американской военной базы. За эту работу Мураками получил премию "Гундзо", присуждаемую начинающим литераторам, а также одну из главных литературных наград Японии - премию Рюноскэ Акутагавы.

В дальнейшем писатель создавал произведения о жестокости, социальной отчужденности, наркотической зависимости и других острых проблемах общества. Среди его наиболее известных книг - "Дети из камеры хранения", "69" и "Мисо-суп". В своих романах Мураками часто обращался к неприглядным сторонам современной жизни, показывая людей, столкнувшихся с тяжелыми обстоятельствами и оказавшихся в сложных отношениях с окружающим миром.

Помимо писательской деятельности, Мураками работал в киноиндустрии. Он создавал сценарии, а также участвовал в экранизациях собственных литературных произведений.

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