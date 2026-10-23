В Тибете произошло мощное землетрясение, погибли по меньшей мере 16 человек (видео)

Это было самое сильное землетрясение в регионе за последние пять лет.

В Тибетском автономном районе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Погибли по меньшей мере 16 человек, ещё 54 получили травмы. Как сообщает Associated Press, подземные толчки разрушили 339 домов, а поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 191 километре к северо-востоку от Нагку, в малонаселённом высокогорном районе северного Тибета. Его глубина составила 18 километров. Нагку находится более чем в 300 километрах к северу от столицы Тибета, Лхасы.

Согласно информации американского агентства, зафиксировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,3 до 5,2, все они имели глубину 10 километров.

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По данным китайских СМИ, связь в некоторых районах, пострадавших от землетрясения, была нарушена. Местные железнодорожники приняли экстренные меры для остановки движения поездов через этот регион.

Землетрясение также вызвало обвалы скал, что вынудило местные власти перекрыть участок Национальной автомагистрали 317, пропуская только транспортные средства экстренных служб, спасателей и служебных транспортных средств, пока бригады работали над расчисткой завалов.

Отмечается, что это было самое сильное землетрясение в регионе за последние пять лет. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для проведения спасательных операций и оказания медицинской помощи.

Последние новости о землетрясениях

19 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,8, которое ощущалось в Украине, в частности жителями юга Одесской области.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 124,1 км, интенсивность толчков составила IV балла. Эпицентр землетрясения находился в 54 км к югу от города Бузэу, в 58 км к востоку от Брашова, в 60 км к юго-востоку от Сфынту-Георге, в 62 км к северу от Плоешти, в 72 км к югу от Фокшаны и в 90 км к северо-востоку от Тирговиште. Ощутимость толчков зависела от места нахождения.

Жители юга Одесской области, в частности Измаильского района, в соцсетях заявили, что ощутили толчки. Жители населенных пунктов Рени, Килия и др. писали о "сильном толчке", о том, что "трясла мебель".

Также 9 октября на юге Панамы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения находился на глубине 12,6 км, а эпицентр – в малонаселённой местности примерно в 200 км от столицы Панама-Сити. В последующие часы в стране произошло более 40 афтершоков.

Панамский канал, медный рудник Cobre Panama и международный аэропорт Токумен постепенно вернулись к нормальной работе. При этом в столице тысячи людей покинули офисные здания, а на дорогах образовались пробки. Многие не знали, как добраться домой.

По словам геологов, землетрясение связано с системой разломов Асуэро – Сона, где накапливается и периодически высвобождается значительное напряжение. В Панама-Сити колебания ощущались около 40 секунд, а в других районах могли длиться дольше.

Жители рассказывали о сильном и продолжительном колебании. В некоторых домах появились трещины. В шести провинциях отключилось электричество.

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