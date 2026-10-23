ЕС срочно ищет 70 миллиардов евро для Украины: назван дедлайн

Предложение о финансовых потребностях Киева будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 26–27 ноября.

Европейская комиссия стремится до конца этого года договориться о покрытии значительного дефицита финансирования Украины в 2027 году. Об этом говорится во внутреннем документе Еврокомиссии, с которым ознакомилось издание Rapporteur.

Документ, подготовленный исполнительным органом ЕС и разосланный государствам-членам, появился после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в следующем году стране, страдающей от войны, не хватит 70 млрд евро финансирования.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот дефицит "необходимо покрыть".

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"Следует начать поиск решений для покрытия оставшейся части дефицита финансирования в 2027 году, чтобы достичь политической договоренности до конца года", – говорится в документе.

В нем также отмечается, что "стремительное изменение потребностей на поле боя требует определенной гибкости будущей поддержки, чтобы можно было оперативно реагировать на эти потребности".

Блокада Черного моря со стороны России, а также интенсивные удары по украинскому бизнесу и энергетической инфраструктуре заставили чиновников в течение последних месяцев пересмотреть оценки финансовых потребностей Киева в сторону увеличения.

В пятницу президент Европейского совета Антониу Кошта поручил Еврокомиссии подготовить "конкретное предложение" относительно финансовых потребностей Киева. Его обсудят на специальном саммите в Брюсселе 26–27 ноября.

Еще один саммит запланирован на 17–18 декабря. На нем лидеры ЕС также надеются договориться о долгосрочном бюджете Евросоюза.

Многие чиновники и дипломаты ожидают, что лидеры ЕС одобрят для Украины очередной кредит по аналогии со схемой финансирования на 90 млрд евро, о которой договорились в декабре прошлого года. В то же время они подчеркивают, что озвученный Зеленским дефицит в 70 млрд евро является предварительной оценкой, которая еще может измениться.

В документе также содержится призыв к Украине "оперативно внедрить" реформы, связанные с получением кредита ЕС на 90 млрд евро. На данный момент из этой суммы выплачено лишь 20 млрд евро.

Кроме того, Еврокомиссия призывает страны НАТО предоставить Украине в этом году 70 млрд евро двусторонней военной помощи. Такая договоренность была достигнута на саммите Альянса в Анкаре в июле. Как отмечается в документе, эти средства должны быть направлены в первую очередь на поставки беспилотников, которые Киев определил как приоритет.

В заключение документ призывает международных партнеров, в частности страны, не входящие в НАТО, оказать Киеву дополнительную поддержку.

"Необходимы решительные действия для мобилизации дальнейшей помощи и обеспечения устойчивости обороны Украины и функционирования ключевых государственных институтов в течение следующего года", – подчеркивается в документе.

Потребности Украины на 2027 год

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета в Брюсселе заявил, что Украина может удвоить и даже утроить производство дронов, чтобы усилить давление на Россию, однако для этого необходимо привлечь дополнительные 70 млрд евро.

Еврокомиссия изучает возможные варианты покрытия дефицита финансирования Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро, но призывает всех международных партнеров мобилизовать усилия.

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