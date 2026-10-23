Письма Эйнштейна и Марии Кюри были радиоактивными: что скрывала переписка гениев

При знакомстве Эйнштейн высоко оценил научную строгость Кюри, а она увидела в молодом ученом талантливого исследователя.

Выдающиеся ученые Альберт Эйнштейн и Мария Кюри вели переписку на протяжении 20 лет. На страницах их писем обнаружили следы радиоактивности, оставшиеся после работы французской ученой с радиоактивными элементами.

Как сообщает Science-et-vie.com, польская писательница Эва Лабно-Фаленцка собрала в книгу письма Эйнштейна и Кюри, написанные в период с 1911 по 1932 год. Они долгое время оставались малоизвестными широкой публике, но теперь можно будет узнать больше о дружбе ученых, их научных интересах и отношении к политическим событиям той эпохи.

Эйнштейн и Мария Кюри познакомились в октябре 1911 года на первом Сольвеевском конгрессе в Брюсселе, где собрались ведущие физики того времени. Эйнштейн высоко оценил научную строгость Кюри, а она увидела в молодом ученом талантливого исследователя.

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В тот период французская пресса преследовала Кюри из-за ее личной жизни, обвиняя ее в связи с женатым мужчиной. Эйнштейн поддержал коллегу и посоветовал ей не обращать внимания на нападки журналистов. Этот жест стал одним из эпизодов, положивших начало их многолетней дружбе.

Ученые обсуждали научные вопросы, делились личными новостями и планами. Эйнштейн приглашал Кюри в гости к своей семье и даже извинялся перед ней за свою порой резкую манеру общения. Кюри рассказывала ему о профессиональных планах и предстоящих путешествиях.

В письмах также обсуждались научные исследования, в частности взаимодействие рентгеновских лучей с кристаллами.

Почему на письмах сохранилась радиоактивность

При работе над книгой Лабно-Фаленцка изучила архивы в разных странах. Ее поиски привели в Национальную библиотеку Франции и Еврейский университет в Иерусалиме, где хранится около 85 тыс. документов, связанных с Эйнштейном.

Во время изучения архивных материалов обнаружилось, что на страницах писем сохранились следы радиоактивных веществ. Мария Кюри долгие годы работала с радием и полонием – химическими элементами, которые она открыла совместно с другими исследователями.

Следы радиоактивности остались на бумаге в результате ее научной деятельности. Перед изучением некоторых документов пришлось удалить радиоактивную пыль.

Из-за сохраняющегося радиационного загрязнения рукописи Кюри требуют особых условий хранения. Например, ее рабочие тетради находятся в специальных защитных контейнерах, обитых изнутри свинцом.

Ученые писали переписівались и о политике

В 1920-х годах в переписке Эйнштейна и Кюри все заметнее отражались политические события. Оба ученых участвовали в работе комиссии Лиги Наций, занимавшейся международным научным сотрудничеством.

Эйнштейн угрожал покинуть комиссию, поскольку все острее ощущал рост антисемитизма в Германии. Кюри пыталась убедить его остаться.

Как отмечает историк Сабина Презун, письма помогают лучше понять период, когда Эйнштейн сталкивался с политическими угрозами и постепенно отдалялся от Германии. В 1922 году он отправился в поездку на Дальний Восток и не приехал лично получать Нобелевскую премию по физике.

В 1933 году, через год после последнего письма из опубликованной переписки, Эйнштейн окончательно покинул Германию и больше туда не возвращался.

Другие новости об ученых

Как писал УНИАН, даже через 120 лет записные книжки Марии Кюри опасны. Специалисты по радиационной безопасности даже обнаруживали следы радиоактивного загрязнения в зданиях Парижа, где работали супруги Кюри.

Также сообщалось, что ученые проверили гравитацию и обнаружили, что она действует так, как говорили Ньютон и Эйнштейн. Новые измерения подтверждают, что гравитация ведет себя так, как и ожидалось.

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