Украина и РФ заключили перемирие в Олешках для эвакуации гражданских, – Белый дом

Горожанам окажут помощь на месте и предложат эвакуацию на территорию, контролируемую Украиной или Россией.

Украина и РФ при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня в районе Олешек Херсонской области для эвакуации гражданского населения. Об этом сообщает Белый дом.

Локальное перемирие начнётся 29 октября. После прекращения огня в город будет разрешено доставлять гуманитарную помощь, а также начнётся подготовка к эвакуации гражданских лиц.

"Ситуация в Олешках ужасная. Олешки – это город на передовой, находящийся на грани катастрофы. Оставшееся в Олешках население состоит преимущественно из пожилых жителей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде. Жители Олешек имеют ограниченное электроснабжение, живут среди заминированных дорог и подвергаются регулярным военным ударам. Было совершенно очевидно, что без моего вмешательства доставить гуманитарную помощь в город и эвакуировать пожилых людей будет невозможно", – заявила Мелания Трамп.

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В сообщении говорится, что первая леди США и её представитель напрямую сотрудничали с российским и украинским руководством, чтобы определить условия локального прекращения огня. В частности, удалось согласовать технические процедуры, сроки, процессы и условия.

"Невоенные гражданские лидеры обеих стран будут сотрудничать, чтобы посетить жителей Олешок в их домах и определить объем необходимой им помощи. Жители, желающие эвакуироваться, получат скоординированную поддержку и транспорт до желаемого места назначения. Я ожидаю, что некоторые захотят уехать в Россию, а некоторые – в Украину", – сказала Мелания Трамп.

По её словам, американцы будут документировать действия российских и украинских команд на месте на протяжении всего процесса, чтобы обеспечить добросовестное выполнение пожеланий каждой семьи.

Ситуация в Олешках

Как писал УНИАН, весной этого года украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал о якобы согласованных планах эвакуации около 6 тысяч мирных жителей Олешек и окрестных сел на подконтрольную Украине территорию. По его словам, технические вопросы на тот момент якобы уже были решены, и оставалось лишь объявить о прекращении огня в этой зоне.

Однако за полгода никаких сдвигов не произошло, а ситуация в городе ухудшалась. Сообщалось о голоде, из-за которого горожане были вынуждены есть сорняки. Украинские военные пытались отправлять в Олешки еду, сбрасывая её с дронов, но оккупанты препятствовали этим усилиям.

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