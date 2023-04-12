Кроме того, на территории Украины действуют силы спецназначения ряда других стран.

В феврале-марте этого года в Украине находились 50 бойцов сил специального назначения Великобритании.

Как сообщает британская The Guardian, об этом свидетельствует один из "слитых" в сеть секретных документов Пентагона с грифом "совершенно секретно". В документе упоминается, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран, которые формально не участвуют в войне.

"Слитый" документ датирован 23 марта. В нем говорится о том, что крупнейший контингент спецназовцев в Украине имеет Великобритания (50 человек), за ней следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1). В течение февраля и марта на территории Украины могли находиться до 50 британских спецназовцев.

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При этом данных о том, где именно находились британские спецназовцы и какие задачи выполняли, нет. Минобороны страны от комментариев отказывается.

Как отмечает газета, силы спецназначения - самая секретная организация вооруженных сил Великобритании. Бойцы участвуют в операциях под прикрытием, а их деятельность не контролирует парламент.

Утечка секретных документов Пентагона

Несколько дней назад в соцсетях распространили засекреченные документы, которые содержат детали плана США и Североатлантического альянса по оснащению ВСУ перед контрнаступлением.

Как пишет CNN, Украина уже изменила свои военные планы через публикацию этих документов. В Офисе президента Украины назвали их "фотошопом" и на русском ИПСО перед большим контрнаступлением.

На расследование утечки могут уйти месяцы. В то же время в Великобритании заявили, что широко освещаемая утечка "возможной секретной информации" Соединенных Штатов продемонстрировала серьезный уровень неточности.

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