Названы лучшие Android-смартфоны осени 2026 года: что выбрали эксперты

В список вошли модели разных ценовых категорий – от доступных устройств до премиальных складных смартфонов и камерофонов.

Авторитетное издание Android Authority подвело промежуточные итоги премии Best of 2026 Awards и выбрало лучшие смартфоны в нескольких категориях. В список вошли модели разных ценовых категорий – от бюджетных устройств до премиальных складных смартфонов и камерофонов.

Эксперты отметили эти модели за производительность, качество камер, автономность, производительность и оригинальные решения.

Лучшие смартфоны среднего класса

Pixel 10a – лучший смартфон до $500. Эксперты отметили качественные камеры, хорошую автономность, яркий экран с частотой 120 Гц и 7-летную поддержку ПО. Также смартфон получил полностью плоский блок основной камеры и поддержку спутниковой связи для экстренных ситуаций.

Nothing Phone 4a Pro – оригинальный дизайн. Модель выделяется алюминиевым корпусом, уникальной системой Glyph Matrix, дисплеем AMOLED на 144 Гц и перископической камерой с оптическим зумом 3,5x.

Samsung Galaxy A57 – лучшее качество сборки. Смартфон получил тонкий корпус толщиной 6,9 мм, дисплей Super AMOLED на 120 Гц, надежную основную камеру и аккумулятор, которого хватает на день. Производитель обещает шесть лет обновлений ПО.

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Лучшие бюджетные смартфоны

Motorola Moto G Power (2026) – лучший смартфон до $300. Он отличается защищенным корпусом, хорошей автономностью, поддержкой карт памяти и качественной сверхширокоугольной камерой.

Galaxy A17 – длительная поддержка. Бюджетный Samsung предлагает беспрецедентную для своего сегмента 6-летнюю поддержку обновлений и сбалансированные характеристики, включая тройную основную камеру и Super AMOLED экран.

TCL NXTPAPER 70 Pro – альтернатива Motorola и Samsung. Необычный бюджетный телефон получил матовый экран NXTPAPER диагональю 6,9 дюйма с частотой 120 Гц. Специальная кнопка позволяет переключаться между режимами отображения, включая монохромный режим для чтения.

Лучшие складные смартфоны

Motorola Razr Fold (2026) – первый складной смартфон Motorola в формате книжки получил внутренний экран диагональю 8,1 дюйма, три камеры по 50 Мп и поддержку стилуса. Среди главных достоинств эксперты выделили автономность до двух дней и семь лет обновлений Android.

Galaxy Z Fold 8 Ultra – раскладушку хвалят за тонкий и легкий корпус, производительность и основную камеру на 200 Мп. В то же время эксперты раскритиковали скорость зарядки и возможности телеобъектива.

Лучшие камерофоны

OPPO Find X9 Ultra – смартфон назвали одним из лучших устройств для мобильной фотографии в 2026 году. Он предлагает универсальную систему камер, высокую производительность и хорошую автономность. Но в Европе он стоит даже дороже iPhone 18 Pro.

vivo X300 Ultra – аппарат выделяется возможностями видеосъемки, основной камерой с фокусным расстоянием 35 мм, ярким экраном и аккумулятором большой емкости.

Ранее эксперты ComputerBase подвели итоги большого "слепого" теста камер смартфонов. И лидерами оказались вовсе не флагманы Samsung и Apple.

УНИАН писал, что бюджетные смартфоны стоимостью до 200 долларов могут исчезнуть уже в 2027 году. Дефицит памяти делает производство недорогих устройств убыточным без существенного повышения розничных цен.

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