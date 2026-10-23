Румыния предлагает создать новую структуру безопасности в Черном море: в ВМС отреагировали

В ВМС Украины подчеркнули, что речь идет о вопросах безопасности, логистики и экспортных возможностях стран.

В связи с эскалацией в Черном море со стороны РФ, которая уже атакует гражданские коммерческие суда у берегов третьих стран, Румыния предложила Болгарии обратиться к руководству НАТО с предложением создать военное командование с ротацией между всеми черноморскими странами.

Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, в ВМС ВСУ приветствуют эту инициативу. Он также прокомментировал возможность для Украины в перспективе присоединиться к этой инициативе.

"Это, конечно, вопрос далекого будущего. Мы, в свою очередь, конечно, постоянно находимся в контакте с нашими соседями и партнерами. Что касается инициатив, направленных на обеспечение безопасности гражданского судоходства в собственных акваториях, – конечно, это можно только приветствовать. Но в любом случае вполне логично, что реакция на те провокации, которые осуществляет Российская Федерация, в какой-то момент должна последовать", – сказал Плетенчук.

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Он подчеркнул, что речь идет о вопросах безопасности, логистики, экспортных возможностях этих стран.

"Поэтому, конечно, этот вопрос затрагивает многие сферы, в частности не только военные, но и политические, и экономические", – подчеркнул пресс-секретарь.

Ситуация с безопасностью в Черном море

Как писал УНИАН, российские военные уже неоднократно атаковали гражданские коммерческие суда у побережья Румынии и Болгарии. В частности, 6 октября два гражданских судна подверглись атаке беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии, к востоку от мыса Святого Атанаса и города Бяла. Целями стали "ALFA WATAN" под флагом Того и "ABLE" под флагом Палау.

Первое судно затонуло после серьезного повреждения корпуса, а на втором возник пожар, из-за чего экипаж был вынужден покинуть судно. В результате этих ударов погибли моряки, также были раненые.

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