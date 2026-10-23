Маск не отменил ограничения Starlink для украинских дронов, как обещал Трамп, – Politico

Украинские беспилотники продолжают терять связь на скорости свыше 160 км/ч, хотя Трамп заявил, что Илон Маск восстановил работу Starlink.

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, ограничения скорости спутниковой связи Starshield, военного сервиса на базе Starlink, продолжали влиять на работу украинских беспилотников. Из-за этого перехватчики не могут полноценно выполнять задачи по уничтожению российских ударных дронов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинских чиновников и оператора беспилотника.

"Утренние испытания показывают, что ограничения скорости в 140–160 км/ч по-прежнему действуют, а навигация работает некорректно", – сообщил изданию украинский чиновник на условиях анонимности.

Представитель Министерства обороны Украины также подтвердил, что проблемы со связью сохраняются.

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"По состоянию на сегодняшнее утро случаи потери связи на скорости 161 км/ч по-прежнему наблюдаются. На данный момент нет подтверждения того, что ограничение было снято", – заявил он.

Украинские военные начали проверять работу беспилотников после того, как в четверг Трамп сообщил журналистам, что Маск возобновил работу Starlink. Во время некоторых испытаний над Черным морем дроны разгонялись до 200 км/ч, а качество связи улучшалось. Однако на скорости свыше 160 км/ч беспилотники все равно теряли сигнал.

Пилот одного из ведущих украинских беспилотных подразделений "Птицы Мадяра" с позывным Леон рассказал, что связь обрывается после нескольких минут полета на скорости свыше 180 км/ч. Когда дрон замедляется до 140–150 км/ч, сигнал восстанавливается.

"Так что он работает лучше, но с постоянными перебоями связи", – отметил оператор.

Замедление Starshield – как это повлияло на ход войны

Ограничения Starshield уже нарушили важные украинские операции и частично вывели из строя беспилотники-перехватчики, предназначенные для борьбы с российскими ударными дронами Shahed.

В то же время Илон Маск заявлял, что Starshield находится под контролем правительства США. Госсекретарь США Марко Рубио, со своей стороны, подчеркивал, что администрация не может приказывать SpaceX или Маску ограничивать или замедлять работу Starlink в Украине, поскольку компания является частной.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что ограничения стали результатом спланированной операции, направленной на снижение скорости работы Starshield над Украиной. По словам украинских властей, в течение нескольких дней им не объясняли причин введенных ограничений.

В четверг издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп позвонил Маску и попросил его отменить ограничения для Украины. Сам американский президент не стал прямо подтверждать, звонил ли он основателю SpaceX.

"Я не хочу об этом говорить. Это очень интересная ситуация. У меня очень хорошие отношения с Илоном. Я не хочу комментировать, звонил ли я или кто-то другой... Суть в том, что он вернул его", – заявил Трамп журналистам в четверг вечером.

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