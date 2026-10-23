Новый американский самолет G400 установил рекорд скорости

G400 – это современный американский дальнемагистральный бизнес-джет, разработанный компанией Gulfstream Aerospace.

Один из трех экспериментальных самолетов G400 от Gulfstream установил новый рекорд скорости на маршруте между двумя городами. Он совершил перелет из Майами в Лас-Вегас за 4 часа 8 минут со средней скоростью 0,89 Маха (примерно 1090 км/ч). Об этом разработчик сообщил на своем сайте.

Gulfstream также сообщила о первом полете G400 с полностью оборудованным салоном.

"Первый полет нашего G400 с полностью оборудованным салоном и этот последний рекорд скорости свидетельствуют о системной работе, опыте и динамичном развитии программы", – отметил президент Gulfstream Марк Бернс.

Видео дня

Экспериментальный G400 и макет его салона были представлены на недавнем авиасалоне NBAA-BACE (именно по пути туда был установлен рекорд). Их продемонстрировали вместе со сверхдальнемагистральными самолётами Gulfstream G700 и Gulfstream G800.

G400 – справка

Gulfstream представила G400 в 2021 году. Его позиционируют как первый за более чем десять лет новый самолет с просторным салоном в своем классе.

Он не заменит ни одну из моделей в линейке компании, а займет промежуточное место между G280, который должен уступить место G300, и самолетами с большим салоном G500/G600. Заявленная каталожная цена G400 составляет около 34,5 млн долларов.

На крейсерской скорости для дальних перелетов в 0,85 Маха самолет сможет преодолевать до 4200 морских миль без дозаправки (примерно 7778 км). Это позволит выполнять беспосадочные рейсы из Нью-Йорка в Женеву или из Майами в Сан-Паулу.

На повышенной крейсерской скорости 0,88 Маха дальность полета несколько сократится – до 3950 морских миль (7315 км). Максимальная скорость самолета составит 0,90 Маха.

Предусмотрено несколько вариантов компоновки салона – на девять, 11 или 12 пассажиров, с возможностью организовать спальные места для пяти человек. Среди главных особенностей – система очистки воздуха и десять больших овальных иллюминаторов, обеспечивающих панорамный обзор.

Бизнес-авиация – другие новости

Недавно американская компания SyberJet представила полноразмерный макет лёгкого частного самолёта SJ36.

Он способен преодолевать до 3000 морских миль (5556 км) и подниматься на высоту до 49 000 футов (примерно 14 935 метров). Благодаря таким характеристикам самолет может конкурировать с моделями среднего класса, при этом сохраняя экономичность эксплуатации, характерную для легких реактивных самолетов.

Ранее УНИАН сообщал, что легкий реактивный самолет SyberJet SJ30-2 установил рекорд скорости во время перелета через США с восточного побережья на западное. Маршрут из Джексонвилла во Флориде до Сан-Диего в Калифорнии он преодолел примерно за 4 часа 7 минут.

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