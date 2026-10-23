Возле Румынии после атаки дрона перевернулось судно: погиб украинец, есть пропавшие без вести

Президент Румынии заявляет, что России пора "принять предложения о прекращении огня и положить конец войне".

В Чёрном море недалеко от Констанцы (Румыния) после атаки дрона затонуло торговое судно Khoryv под флагом Коморских островов. Как сообщает Digi24, это произошло в 13 морских милях к востоку от Констанцы. Судно получило серьезные повреждения и перевернулось.

На борту находились 13 человек: 10 граждан Украины и три гражданина Азербайджана. Девять моряков спасли. Один член экипажа погиб, а ещё трое числятся пропавшими без вести.

Что говорят румынские власти

Президент Румынии Никушор Дан считает нападение на судно "Хорив" новым "примером трагических последствий" войны России против Украины. Он заявляет, что "России пора серьезно отнестись к мирным инициативам Соединенных Штатов и Европы, принять предложения о прекращении огня и положить конец войне".

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Кроме того, министр иностранных дел страны Дан Некулешеску назвал нападение на торговое судно в Чёрном море вопиющим нарушением международного права и свободы судоходства.

Он заявил, что Бухарест сотрудничает с союзниками по НАТО, включая Болгарию и Турцию, для ускорения внедрения дополнительных возможностей наблюдения, согласованных на заседании Североатлантического совета.

Обновлено в 17:50. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на инцидент и сообщили об одном погибшем украинце.

В внешнеполитическом ведомстве уточнили, что на борту "KHORYV" находились 14 членов экипажа. По предварительной информации, причиной затопления мог стать удар дрона.

"Посольство Украины в Румынии получило информацию от румынской стороны об одном погибшем моряке – гражданине Украины. Еще двое членов экипажа – граждане Украины – не нуждаются в медицинской помощи. Четверо граждан Украины, включая капитана судна, были доставлены в больницу. Мы благодарны румынским службам за спасение украинцев", – говорится в заявлении МИД журналистам.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что посольство продолжает выяснять обстоятельства инцидента, местонахождение и состояние здоровья спасенных граждан, поддерживает связь с компетентными органами Румынии.

Призывы в отношении Черного моря

В то же время, как сообщает Jutarnji list, Хорватский союз моряков просит объявить район вдоль болгарской и румынской границ в Черном море зоной боевых действий.

Ранее один хорватский моряк пропал без вести, а ещё один получил ранения во время атаки беспилотника на танкер в Чёрном море.

Ситуация с судами в Черном море

Как сообщалось, 14 октября в территориальных водах Румынии, недалеко от города Сулина, произошло нападение на нефтяной танкер YARA J, который, предположительно, направлялся в Украину. Этот танкер ходит под флагом Коморских островов, и его экипаж состоял из 17 моряков из Сирии, Индии и Ирана.

Кроме того, 15 октября недалеко от румынского города Сулина в Черном море загорелось коммерческое судно Wine Trader под флагом Сан-Марино. На борту находились 12 моряков, восемь из них считаются пропавшими без вести.

Кроме того, в связи с эскалацией напряженности в Черном море со стороны России, которая атакует гражданские торговые суда у берегов третьих стран, Румыния предложила Болгарии обратиться к руководству НАТО с предложением о создании военного командования с ротацией между всеми черноморскими странами.

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