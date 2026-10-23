Эксперт назвал 5 вещей, которые нужно проверить перед покупкой игрового ноутбука

Главное преимущество ноутбука – мобильность, однако возможности модернизации у таких устройств ограничены.

При выборе игрового ноутбука легко переплатить за ненужные характеристики или упустить детали, которые повлияют на производительность. Редактор PC Gamer выделил пять моментов, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.

Главное преимущество игрового ноутбука – мобильность, однако возможности модернизации у таких устройств ограничены. В большинстве моделей можно заменить или увеличить объем SSD, а иногда и оперативной памяти. Экран, процессор и видеокарту придется использовать до конца срока службы.

1. Диагональ экрана

Для большинства пользователей оптимальным выбором станет 16-дюймовый ноутбук. Он сочетает достаточно большой экран с приемлемыми габаритами и хорошо подходит как для игр, так и для работы, учебы и поездок.

Видео дня

На таком дисплее удобнее рассматривать мелкие детали и играть в высоком разрешении. На 14-дюймовом экране изображение может казаться слишком "тесным", особенно в играх, где важно замечать противников на фоне окружающей среды.

Впрочем, компактные модели тоже имеют свои преимущества. Они легче помещаются в рюкзак и удобнее в путешествиях. Однако за небольшой корпус иногда приходится расплачиваться более скромной производительностью из-за ограниченных возможностей охлаждения. Кроме того, компактные игровые ноутбуки нередко стоят дороже крупных аналогов.

2. Проверьте, есть ли дополнительный слот для SSD

Объем накопителя – еще один важный критерий. Многие игровые ноутбуки оснащаются SSD на 1 ТБ или меньшего объема, которого может быстро не хватить для современных игр, занимающих сотни гигабайт.

Поэтому эксперт рекомендует заранее проверять, предусмотрен ли в ноутбуке дополнительный слот NVMe SSD. Он позволит установить второй накопитель и увеличить доступное пространство без замены уже установленного диска.

Это особенно полезно, если в будущем понадобится перенести данные или расширить хранилище. При этом даже некоторые дорогие ноутбуки, включая Asus ROG Zephyrus G14 и Razer Blade 14, предлагают только один слот для SSD.

3. Видеокарта важнее процессора

При выборе игрового ноутбука важно учитывать, что именно видеокарта во многих играх сильнее влияет на производительность и частоту кадров, чем процессор. Поэтому в большинстве случаев стоит отдавать предпочтение более мощному графическому ускорителю, даже если процессор в такой конфигурации немного проще.

Также важно учитывать энергопотребление видеокарты. GeForce RTX 5060 с ограничением мощности до 45 Вт может оказаться медленнее GeForce RTX 5050, работающей при 100 Вт.

4. Не упускайте из виду оперативную память

Еще одна распространенная проблема игровых ноутбуков – использование одной планки "оперативки" вместо двух. Такая конфигурация задействует не все доступные каналы памяти и может снижать производительность системы.

При двухканальном режиме процессор получает более высокую пропускную способность памяти. Насколько заметной будет разница, зависит от задачи: в одних приложениях потеря производительности может быть существенной, в других, включая некоторые игры, она окажется незначительной.

Всегда ищите в характеристиках упоминание двухканальной памяти или конфигурацию вроде 16 ГБ (2 × 8 ГБ). Это поможет избежать покупки модели, в которой часть потенциальной производительности теряется из-за неудачной комплектации.

5. Сопоставьте разрешение экрана с возможностями видеокарты

Даже топовая видеокарта не гарантирует, что ноутбук сможет эффективно использовать все возможности дисплея. Если GPU недостаточно производителен для выбранного разрешения и высокой частоты обновления, переплата за экран окажется неоправданной.

Автор рекомендует ориентироваться на разрешение 1920 × 1080 пикселей для ноутбуков с RTX 5060 и более слабыми видеокартами. Для моделей с RTX 5070 и выше уже можно рассматривать дисплеи с разрешением 2560 × 1440 пикселей или близким к нему.

Экран с разрешением 4K для игрового ноутбука эксперт считает не самым рациональным выбором. Даже мощные мобильные видеокарты ограничены энергопотреблением и охлаждением, поэтому запуск требовательных игр в таком разрешении может потребовать масштабирования изображения с помощью DLSS. К тому же, на небольшом дисплее преимущество 4K не всегда оправдывает дополнительные затраты.

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