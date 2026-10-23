Элайджа Вуд, Орландо Блум и Роберт Карлайл сыграют в 3-м сезоне 'Джентльменов'

Гай Ричи готовится приступить к съемкам продолжения популярного сериала.

Актерский состав третьего сезона криминально-комедийного сериала "Джентльмены" (The Gentlemen) от Гая Ричи пополнился несколькими громкими именами.

Как пишет Variety, в продолжении сериала, съемки которого стартуют уже совсем скоро в Великобритании и Марокко, сыграют Элайджа Вуд (трилогия "Властелин колец"), Орландо Блум (трилогия "Властелин колец") и Роберт Карлайл ("На игле", "28 недель спустя").

Кроме того, в продолжении сериала сыграет британский актер и режиссер Декстер Флетчер, сотрудничавший с Ричи вначале карьеры ("Карты, деньги, два ствола").

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Также к касту сериала в третьем сезони присоединятся Бруна Маркезини (сериал "Друзья с привилегиями"), Эд Спелирс (сериал "Ты"), Саффрон Берроуз (сериал "Ты") и Багзи Мэлоун ("Операция "Фортуна": Искусство побеждать").

Отмечается также, что к главным ролым в новом сезоне сериала вернутся Тео Джеймс ("Ограбление: План "Лондон", франшизы "Другой мир", "Дивергент", сериалы "Аббатство Даунтон", "Белый лотос", "Жена путешественника во времени"), Кая Скоделарио (сериал "Молокососы", франшиза "Бегущий по лабиринту", фильмы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Красивый, плохой, злой", "Обитель зла: Раккун-Сити"), Рэй Уинстон ("Отступники", "Холодная гора", "Черная вдова"), Винни Джонс ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Евротур"), Бенджамин Клементин ("В руках Данте", франшиза "Дюна") и другие.

А вот о потенциальном возвращении персонажей Дэниела Ингса (сериалы "Корона", "Черное зеркало", "Рыцарь семи королевств") и Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Калейдоскоп") пока ничего не известно.

Сообщатся, что в третьем сезоне "Эдди (Тео Джеймс) и Сьюзи (Кая Скоделарио) возьмутся за свой самый дерзкий проект – строительство казино на Ближнем Востоке. Но поскольку опасность подстерегает буквально на каждом шагу, не зашел ли Герцог, движимый своими безудержными амбициями, слишком далеко?"

Напомним, первый сезон "Джентльменов" вышел на Netflix в марте 2024 года и получил положительные отзывы. Продолжение сериала вышло на экраны в сентябре 2026 года.

В настоящее время общая оценка сериала на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 81% одобрения от критиков и 86% от зрителей. Тем временем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 67 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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