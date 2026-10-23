Одному из топ-чиновников Трампа грозит импичмент после выборов в США, – FP

Причиной является война в Иране.

После промежуточных выборов в США министру обороны страны Питу Хегсету может грозить импичмент, если демократы получат большинство. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что эта победа позволит демократам начать надзорные слушания и вызвать свидетелей для дачи показаний о ведении Хегсетом войны в Иране. Чиновника обвиняют в нарушении двух основных законов: Резолюции о военных полномочиях и Закона о военных преступлениях, который квалифицирует нарушение определенных международных гуманитарных норм как федеральное преступление.

Республиканец Томас Масси подал резолюцию об импичменте Хегсета ещё в сентябре и планирует добиться её поддержки после выборов. Помимо войны в Иране, поводом для резолюции также стали показательные казни более 220 предполагаемых наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана.

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Издание также пообщалось с членом Палаты представителей США Майком Левином, который поддерживает инициативу об импичменте Хегсета. Он, в частности, заявил, что Хегсет втянул США в войну, не учитывая мнение общества. Кроме того, он напомнил о "Signalgate" – скандале, связанном с тем, что военные планы главы Минобороны США обсуждались в мессенджере. Он также заявил, что уже сейчас в Конгрессе есть значительное количество республиканцев, поддерживающих отстранение Хегсета.

Решения Хегсета, которые также вызвали скандал

Ранее издание Kyiv Independent сообщило, что Хегсет лично задерживает передачу Украине партии ракет для Patriot. По данным источников издания, у Хегсета на столе лежат контракты на поставку ракет-перехватчиков Patriot для Украины, однако он их не подписывает.

Также в США инициировали расследование против Пентагона в связи с ограничением работы Starlink в Украине. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь написал соответствующее письмо в американское Минобороны. Он установил конечные сроки: в частности, ответы на вопросы должны быть предоставлены до 5 ноября. А брифинг с представителями компании SpaceX должен состояться до 12 ноября.

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