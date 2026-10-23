США создадут революционный транспортный самолет: как он будет выглядеть

Самолет KONA разрабатывается для коммерческого рынка, но может использоваться и для военных перевозок.

Военно-воздушные силы США выделили 3,5 млн долларов аэрокосмической компании Natilus на разработку регионального грузового самолета KONA и подготовку к летным испытаниям. Об этом Natilus сообщила в своем пресс-релизе.

Средства будут направлены на разработку KONA как потенциального средства доставки грузов между рассредоточенными военными объектами, в частности в условиях ограниченного доступа к топливу.

Компания Natilus разрабатывает KONA для коммерческого рынка региональных грузовых авиаперевозок, одновременно изучая возможности его военного применения.

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Самолет может управляться пилотом или летать без него. Он рассчитан на перевозку 3,8 тонны груза и должен потреблять меньше топлива, чем аналогичные самолеты традиционной конструкции.

Natilus разрабатывает KONA по схеме интегрированного крыла и фюзеляжа, при которой корпус и крылья самолета образуют единую конструкцию. По расчетам самой компании, такая конструкция позволяет сократить расход топлива примерно на 30% по сравнению с самолетами традиционной схемы.

KONA призван занять промежуточную нишу между лёгкими многоцелевыми самолётами, такими как Cessna C-208, и более крупными тактическими транспортниками, в частности C-130. Дальность полета KONA – 800 морских миль (около 1482 км).

Способность взлетать и садиться на коротких взлетно-посадочных полосах позволит использовать самолет с различных аэродромов, а совместимость с существующей грузовой инфраструктурой должна упростить его интеграцию в логистические сети.

Эти характеристики могут оказаться полезными для американских военных, стремящихся обеспечивать снабжение рассредоточенных подразделений, не полагаясь исключительно на крупные транспортные самолеты. Потребность в таких машинах особенно ощутима в Индо-Тихоокеанском регионе, где удаленные военные объекты затрудняют доставку топлива и снабжение.

В настоящее время производитель готовит самолет к сертификации и полномасштабным летным испытаниям. Финансирование со стороны Военно-воздушных сил США должно ускорить подготовку к демонстрации возможностей самолета в условиях, приближенных к реальным.

Модульная конструкция позволит создавать другие модификации самолета, в частности для ретрансляции связи и наблюдения.

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Ранее американская компания Radia представила возможности перспективного самолета WindRunner по перевозке космических ракет. Ожидается, что он станет самым длинным самолетом в истории авиации и будет иметь самый объемный грузовой отсек.

Напомним также, что новый грузовой самолет Airbus A350F недавно совершил свой первый полет. Грузоподъемность A350F составляет 111 тонн, а максимальная дальность полета – 8700 километров.

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