Путин может еще притворяться заинтересованным в переговорах: Bloomberg назвал причину

Россия ещё может какое-то время делать вид, что заинтересована в переговорах, но шансов на настоящие переговоры до конца зимы не так много.

Сама лишь перспектива встречи китайского лидера Си Цзиньпина, российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Азиатско-Тихоокеанском экономическом форуме уже вызвала беспокойство у союзников США, не говоря уже об Украине.

Об этом пишет Марк Чемпион – обозреватель Bloomberg Opinion. Он отметил, что в первую очередь в этой встрече заинтересована Москва, поскольку она даст ей возможность обсудить будущее Европы и Украины без их участия. На этом фоне, отмечает автор, Россия ещё может некоторое время симулировать заинтересованность в переговорах. Однако, по его мнению, шансов на настоящие переговоры до конца зимы не так много. Это потому, что Путин убежден, что за зиму ему удастся уничтожить Украину или заставить ее капитулировать.

Однако Трампа, отмечает автор, это не волнует. Поскольку его больше интересуют коммерческие выгоды от перезагрузки отношений между США и Россией. Президент США обвиняет Украину в ударах по российским НПЗ, заявляя, что это сказывается на ценах на топливо в США. И часть американских избирателей может в это поверить.

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Однако для Путина ставки на этой встрече выше. Ведь еще в 2022 году он заявил, что его ключевая цель – не территории Украины, а изменение всей архитектуры безопасности Европы, чтобы РФ могла восстановить влияние на всем континенте и вновь утвердиться в качестве великой державы. И встреча в Китае может стать решающим шагом в этом стремлении.

На этом фоне, отмечает автор, российские СМИ крайне восторженно сравнивают эту встречу с Ялтинской конференцией 1945 года, когда мировые лидеры заложили основу для ООН и решили судьбу оккупированных стран.

Впрочем, Трамп, скорее всего, планирует в первую очередь обсудить контроль над ядерным оружием. И это та сфера, в которой интересы США и РФ совпадают. Поскольку Пекин быстро наращивает свой ядерный арсенал, однако он все еще далек от паритета. И здесь задача Москвы и Вашингтона – прийти к соглашению по вопросу контроля над вооружениями. При этом, по мнению автора, эта встреча вообще может не состояться, поскольку она может оказаться невыгодной для Пекина.

Автор отмечает, что предыдущие подобные саммиты с участием Трампа не вселяют больших надежд на успех. Кроме того, Вашингтон идет на эти переговоры в крайне неблагоприятных условиях, ведя войну против Ирана, который является рычагом влияния для Китая и РФ. Вашингтон теряет альянс с Европой и влияние в Азии. И он может понести еще большие потери после заключения соглашения в Китае без их участия.

"Даже если бы не было попытки провести вторую Ялтинскую встречу, а трехсторонняя встреча состоялась бы в Шэньчжэне исключительно в символических целях, она всё равно могла бы иметь последствия в виде отвлечения внимания. Ведь среди всего этого шума мир поверил бы, что что-то делается для прекращения вторжения России в Украину и его потенциальной эскалации в Европе, хотя это не так. Это работает только на Путина", – заключает автор.

Что известно о встрече лидеров США, РФ и Китая

Ранее в украинском МИД подчеркнули, что такая встреча может лишь усилить желание Путина продолжать войну против Украины. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что это лишь подпитывало бы манию величия кремлевского диктатора и придавало бы ему вес, которого он не заслуживает.

Профессор истории международных отношений Кембриджского университета Брендан Симс подчеркивал, что Ялтинская конференция стала фактическим провалом для США и Великобритании. И поэтому Вашингтону важно помнить об этом во время встречи лидеров США, РФ и Китая. Он также допустил, что эта встреча не состоится из-за нежелания Китая идти на договоренности по ядерному оружию.

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