В нацпарке в Одесской области заметили похожих на цветы подводных хищников (видео)

Актинии захватывают добычу с помощью многочисленных щупалец.

На юге Одесской области, в водоемах Национального парка "Тузловские лиманы", исследователи заметили животное – актинию, которая очень похожа на цветок, но является хищником. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального парка Иван Русев.

По его словам, в соленых Тузловских лиманах можно встретить удивительных актиний, известных также как морские анемоны.

"Их часто называют "подводными цветами" из-за яркой окраски и четкого разделения на лепесткообразные щупальца. Самым распространенным представителем в наших водах является актиния конская", – отметил ученый.

В отличие от большинства своих "сородичей" – коралловых полипов – актинии не имеют твердого минерального (известнякового) скелета, пояснил специалист. Их тело – мягкий, мешкообразный цилиндр. Снизу у них есть мускулистая подошва, с помощью которой они прикрепляются к камням, ракушкам, деревянным кольям или другим твердым субстратам.

На верхушке тела этих существ расположено ротовое отверстие, окруженное кольцами многочисленных тонких щупалец, которых у лошадиной актинии может быть около 200. Они, как добавляет Русев, покрыты жалящими клетками (книдоцитами).

Несмотря на свое сходство с растениями, актинии – активные хищники.

"Они выжидают добычу, распустив щупальца. Как только мелкий ракообразный, червь или малек рыбы касается щупальца, клетки выстреливают и парализуют жертву. После этого щупальца затягивают добычу в рот", – рассказал Русев.

Большую часть времени актинии сидят на одном месте, однако они не абсолютно статичны, говорит исследователь.

По его словам, в "Тузловских лиманах" условия бывают изменчивыми: колебания солености, температуры и уровня кислорода. Поэтому вместо дальних миграций зимняя стратегия "морских цветов" основана на более глубоком погружении на дно в пределах того же водоема и переходе в состояние зимнего оцепенения.

Актинии могут размножаться половым путем (выделяя половые продукты в воду) или бесполым – почкованием или простым делением пополам.

Что еще известно об актиниях

Актинии, морские анемоны, цветушки, морские розы (лат. Actiniaria) – ряд морских животных типа Книдарии. Согласно открытым источникам, они обычно одиночные, реже колониальные животные цилиндрической формы, размером от нескольких миллиметров до 1 метра в поперечнике. Их щупальца-лепестки окрашены в разные цвета. Животное может иметь тело свекольного цвета и сиреневые щупальца, зелено-красное тело и розовые щупальца, встречаются фиолетовые, красные, золотистые морские розы, на большой глубине актинии снежно-белого цвета.

Ротовое отверстие окружено венчиком щупалец с жаловыми капсулами, с помощью которых анемоны убивают мелких животных. Ведут сидячий образ жизни, но с помощью подошвы могут передвигаться. Некоторые анемоны живут в симбиозе с раками-одиночками. Большинство видов распространены в морях тропических и субтропических широт, в Баренцевом и дальневосточных морях. В Украине встречается в Черном море.

Актинии населяют почти все моря земного шара, но в основном теплые воды. Ученые насчитывают более 1000 видов, и все они различаются по форме, цвету и размерам. У человека они могут вызывать болезненные ожоги.

Желтый мачок в национальном парке "Тузловские лиманы"

Как писал УНИАН, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) заметили редкое растение – желтый мак. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что растение, несмотря на глубокую осень, еще цветет в национальном парке. Ярко-желтое растение семейства маковых занесено в Красную книгу Украины.

Трава растения содержит изохинолиновые алкалоиды апоморфиновой группы: глауцин, магнофлорин, протопин, ауротензин, глауфлорин, сангвинарин, коридин, изокоридин, хелидонин, норхелидонин, хелеритрин, хелирубин, алокриптопин, а также горькое вещество глаукопикрин, слизь, смолы, рутин, фумаровую (глауциновую) и диоксималеиновую кислоты, минеральные соли.

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