В Киеве и ряде областей введены экстренные отключения света: где самые большие проблемы

Во время экстренных отключений графики не действуют.

В Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом со ссылкой на распоряжение "Укрэнерго" сообщает ДТЭК.

Более подробной информации о конкретных районах или причинах аварийного ограничения потребления в ведомстве не сообщили. Обычно экстренные отключения вводятся из-за последствий атак российских оккупантов.

В настоящее время отключения электроэнергии вне графиков фиксируются на правом берегу Киева. В то же время у части абонентов в столице и регионе свет сохраняется.

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Обновлено в 11:32. В 11:12 в "Укрэнерго" сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии в ряде регионов Украины из-за обстрелов энергосистемы российскими оккупантами.

Об аварийных отключениях света в Житомирской области сообщает местное облэнерго.

В Черниговской области применено 10 очередей графика аварийных отключений, сообщает "Черниговоблэнерго".

По Черкасской области действуют графики аварийных отключений – параллельно продолжают действовать и обычные графики (почасовые), информирует местное облэнерго.

Ситуация в энергосистеме Украины – главные новости

Как сообщал УНИАН, из-за сложности европейской бюрократии Украина не получила вовремя энергетическое оборудование, необходимое для проведения ремонтов на поврежденных российскими оккупантами энергообъектах. Это может повлиять на скорость восстановления и продолжительность отключений света, предупреждает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук говорит, что с наступлением минусовой температуры зимой отключения света по всей Украине будут длиться не менее 12 часов в сутки. В худшем случае для ряда регионов ограничения энергоснабжения будут достигать 20 часов в сутки.

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