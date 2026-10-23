Туристы ночевали возле храма в Египте ради зрелища, которое повторяется уже более 3000 лет

Дважды в год солнечный луч проникает в темное внутреннее помещение Большого храма Рамсеса II и освещает статуи фараона.

На рассвете 22 октября иностранные туристы и местные жители собрались у древнего храма на юге Египта. Как пишет The Independent, некоторые посетители провели ночь под открытым небом, чтобы увидеть солнечное явление, которое повторяется здесь уже тысячелетиями.

Дважды в год – 22 октября и 22 февраля – солнечный луч проникает в темное внутреннее помещение Большого храма Рамсеса II. Он освещает статуи фараона и двух божеств, расположенных рядом с ним. Считается, что эти даты соответствуют дню коронации Рамсеса II и дню его рождения. Явление возникает благодаря точному расположению храма относительно Солнца, а освещение длится примерно 20 минут.

"Сегодня особенный день, как вы можете видеть. Это праздник и историческое событие", – рассказал Associated Press Хишам Хела, местный гид, сопровождавший группу итальянских туристов.

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Любители египтологии и другие посетители выстроились в очередь, держа в руках телефоны и селфи-палки. Несмотря на значительное скопление людей, на фоне гигантских статуй, обрамляющих храм над Нилом, они казались совсем крошечными.

В честь события перед храмом выступали артисты в ярких костюмах. Они улыбались и танцевали синхронно под мелодичный звон, ритмы табла и характерное звучание мизмаров – древних египетских духовых инструментов, пишет СМИ.

Внутри комплекса посетители тесно собрались в почти полной темноте перед статуями Рамсеса II и богов Амона-Ра и Ра-Горахти. Солнечный луч проникал примерно на 60 метров вглубь храма, сообщил Национальный научно-исследовательский институт астрономии и геофизики Египта.

Для тех, кто побывал на этом зрелище впервые, древняя история стала источником незабываемых впечатлений.

Дженис Суди, приехавшая из Атланты, штат Джорджия, рассказала, что впервые посетила Египет и надеется вернуться сюда снова.

"Я приехала сюда ради огромных статуй храма и того, насколько хорошо они сохранились. Но больше всего меня поразили цвета резных изображений, иероглифов и других элементов украшения. Это прекрасно, потрясающе – оно того стоит!" – поделилась впечатлениями туристка.

В 1960-х годах археологи провели масштабную операцию по переносу храма: его разобрали на части и переместили подальше от воды, уровень которой поднялся из-за строительства Асуанской плотины.

Инженеры позаботились о том, чтобы после переноса сооружение сохранило своё расположение относительно Солнца. Благодаря этому солнечные лучи до сих пор проникают внутрь храма – спустя более 3000 лет после его постройки.

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