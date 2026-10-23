В сеть слили трейлер отмененной Mass Effect 5: как могла бы выглядеть новая игра

Вчера BioWare была закрыта, а новая Mass Effect отменена.

В интернете появился трейлер следующей части Mass Effect, которая, судя по всему, должна была получить название Mass Effect: Universe. Примечательно, что утечка произошла всего через день после новостей о закрытии BioWare.

Утекший ролик длится чуть больше двух минут и демонстрирует кадры на игровом движке, собранные из предварительных ассетов. В начале видео появляется персонаж в плаще с символикой N7, который, судя по всему, должен был стать новым главным героем. Он заходит в бар, где с ним встречается азари – представительница одной из инопланетных рас вселенной Mass Effect.

Герой рассказывает, что раньше служил в Альянсе, но теперь у него "новое дело" Затем зрителям показывают перестрелки, драки и другие динамичные сцены. В какой-то момент азари угрожает мужчине, после чего раскрывается ее настоящая роль: появляется постаревшая Лиара – одна из ключевых героев трилогии про Шепарда.

Видео дня

Ролик заканчивается демонстрацией названия Mass Effect: Universe. Судя по представленным кадрам, разработчики собирались сделать ставку на нового главного героя, сохранив при этом знакомых персонажей и атмосферу серии.

Изначально подлинность видео вызывала вопросы: его опубликовал новый аккаунт на Reddit, а кадры могли показаться подозрительно качественными для игры, которую EA называла находящейся на ранней стадии разработки. Но журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил, что трейлер настоящий.

Ролик появился вскоре после новости о закрытии BioWare и отмене новой Mass Effect. Разработчики впервые намекнули на продолжение серии еще в 2020 году, а последней выпущенной игрой по франшизе остается Mass Effect: Andromeda, вышедшая в 2017 году.

Дл фанатов серии это особенно горькая новость: ролик показывает, что у игры был потенциал, а возвращение в знакомую научно-фантастическую вселенную могло оказаться весьма интересным. Но пока неизвестно, получит ли франшиза продолжение в каком-либо другом виде.

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