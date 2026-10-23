iPhone 18 Pro сравнили с Pro Max: стоит ли переплачивать $100 за большую модель

По "железу" модели идентичны – они отличаются в первую очередь габаритами, размерами дисплеев, а также автономностью.

Apple iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max предлагают практически одинаковые флагманские возможности, но отличаются размером дисплеев, автономностью и ценой. Специалисты Gizmochina сравнили смартфоны с целью выяснить, стоит ли переплачивать 100 долларов за второй вариант.

Пожалуй, главное отличие между моделями – диагональ дисплея. iPhone 18 Pro получил 6,3-дюймовый экран, тогда как у iPhone 18 Pro Max он увеличен до 6,9 дюйма. Оба флагмана оснащены OLED-панелями Super Retina XDR с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Заявленная пиковая яркость достигает 3000 нит.

Большой экран Pro Max удобнее для просмотра видео, игр, работы с документами и многозадачности. Однако увеличенные размеры корпуса делают смартфон менее удобным для управления одной рукой. Обычный iPhone 18 Pro практичнее для повседневного использования, особенно если вы часто пользуетесь телефоном на ходу.

Видео дня

По основным характеристикам смартфоны практически не отличаются. Обе модели работают на процессоре A20 Pro и оснащены тройной основной камерой с тремя 48-Мп модулями. Оптический зум достигает 4x, а разрешение селфи-камеры составляет 18 Мп. Таким образом, покупка более дорогого iPhone 18 Pro Max не дает никакого преимущества в производительности или возможностях съемки.

iPhone 18 Pro Max значительно выигрывает у iPhone 18 Pro по автономности, демонстрируя лучший результат в истории телефонов Apple. Преимущество старшей модели обусловлено на 20% более емкой аккумуляторной батареей, поэтому она лучше подходит для поездок, активного использования и игр.

Какую модель лучше выбрать

Эксперты Gizmochina отдают предпочтение iPhone 18 Pro. Он предлагает флагманскую производительность, универсальную систему камер и качественный экран, но при этом остается компактнее и дешевле.

iPhone 18 Pro Max стоит рассматривать лишь тем, кто сознательно выбирает большой дисплей и хочет реже заряжать смартфон. Для просмотра фильмов, игр и длительной работы с контентом такая доплата может быть оправдана.

Стартовая стоимость iPhone 18 Pro составляет от $1200 в США и от ~77 000 грн в Украине за базовую версию с накопителем на 256 ГБ. Старшая модель iPhone 18 Pro Max продается в США от $1300, а на украинском рынке ее цена стартует от 85 000 грн.

Первые владельцы iPhone 18 Pro столкнулись с неожиданным дефектом корпуса. Фирменный цвет Burgundy постепенно теряет насыщенность и становится бледнее.

Напомним, сегодня в продажу поступил iPhone Duo по цене от $2000 за версию с 256 ГБ памяти. Новый смартфон заметно отличается от привычных моделей iPhone и предлагает формат, который Apple разрабатывала больше 10 лет.

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