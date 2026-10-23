Первая партия российского дизтоплива отправилась в США, – Reuters

Соглашение стало частью мер Трампа по сдерживанию роста цен на дизельное топливо.

Первая партия российского дизельного топлива, предназначенного для США, уже направляется в Нью-Йорк. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные слежения за судами, обнародованные в пятницу.

По данным финансовой компании LSEG, танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября погрузил 40 тыс. тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы в российском балтийском порту Приморск. Ожидается, что судно прибудет в США 7 ноября.

Пресс-секретарь Кремля подтвердил, что первое судно в рамках соглашения отправилось в путь, однако не уточнил, направляется ли оно на рынок США или в другой пункт назначения.

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"Насколько мне известно, Министерство энергетики уже сообщало, что первый танкер действительно отправился к своим получателям, покупателям. В дальнейшем поставки будут продолжаться стабильными темпами", – заявил Дмитрий Песков во время ежедневной телефонной конференции.

Покупатель и продавец топлива пока неизвестны. Это первая партия российских нефтепродуктов, импортированная в США после введения в 2022 году запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

9 октября Трамп объявил, что Россия немедленно экспортирует 300 тыс. тонн, или 2,25 млн баррелей, дизельного топлива на рынки США и других стран. В ноябре объем поставок должен вырасти до 500 тыс. тонн, а "сразу после этого" – до 1 млн тонн.

После того как в феврале 2023 года ЕС ввел полное эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, Россия экспортировала дизельное топливо преимущественно в Турцию и Бразилию, а также в страны Африки. Москва также поставляет дизельное топливо в страны Центральной Азии по железной дороге.

После отмены собственного запрета на экспорт Россия возобновила поставки дизельного топлива в традиционные страны-импортеры. По данным Reuters, как минимум два танкера взяли курс на Турцию и Бразилию.

Направления движения остальных танкеров оставались неизвестными. По данным LSEG, суда, загруженные в Приморске, указывали в качестве пунктов назначения Гибралтар, Атлантическое побережье или Порт-Саид.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что поставки в США возобновятся после того, как компании двух стран согласуют необходимые контракты.

На прошлой неделе спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, возглавляющий российский суверенный фонд благосостояния, отметил, что Министерство финансов США обратилось к фонду за помощью в урегулировании сложных вопросов с платежами, связанных с соглашением.

Новак также сообщил, что до конца года Россия сможет увеличить экспорт дизельного топлива до привычного уровня – 3–3,5 млн тонн в месяц.

Поставки российского дизельного топлива – другие новости

Соглашение о поставках дизельного топлива стало частью усилий Трампа по сдерживанию роста цен на дизельное топливо. После того как президент США объявил о соглашении, фьючерсы на дизельное топливо несколько подешевели.

В то же время аналитики не ожидают, что заявленные американским лидером объемы поставок окажут существенное влияние на цены в США и других странах из-за относительно небольших объемов топлива.

Эксперты отмечают, что способность РФ обеспечить дополнительные объемы поставок остается под большим вопросом из-за повреждений нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

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