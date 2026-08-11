Несмотря на значительные доходы от нефти, дефицит бюджета РФ резко возрос, - Bloomberg

Ухудшение ситуации было вызвано продолжающимся ростом расходов.

Дефицит бюджета России резко увеличился, несмотря на рост доходов от энергоносителей, вызванный напряженностью вокруг Ормузского пролива, поскольку Кремль продолжает наращивать расходы на войну в Украине.

По расчетам Bloomberg, основанным на данных Министерства финансов, в июле федеральный бюджет показал дефицит в размере 724 млрд рублей (8,8 млрд долларов), после профицита месяцем ранее. Это привело к тому, что совокупный дефицит бюджета за первые семь месяцев года составил 6,5 трлн рублей, или 2,8% валового внутреннего продукта, сообщило министерство во вторник.

Отмечается, что ухудшение ситуации было вызвано продолжающимся ростом расходов. Министерство заявило, что правительство продолжает производить авансовые платежи по государственным контрактам, практика, которая обычно сосредоточена в первые месяцы бюджетного периода, а затем снижается по мере развития года.

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По расчетам Bloomberg, бюджетные расходы в июле выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 13% в предыдущем месяце.

Общие расходы за первые семь месяцев года достигли 28,6 трлн рублей, при этом государственные закупки выросли на 39% до 8,4 трлн рублей. Это превышает 80% годового плана, как показывают данные Министерства финансов.

При этом Россия наращивает расходы на войну с Украиной, которая длится уже пятый год, несмотря на резкое замедление экономики под давлением высоких процентных ставок, направленных на сдерживание инфляции.

В то время как Киев увеличил масштабы и дальность ударов беспилотников вглубь России, нацеленных на промышленные и другие объекты, Кремль усилил воздушные атаки на украинскую инфраструктуру. Ранее российские законодатели одобрили поправки, позволяющие правительству увеличивать расходы без пересмотра налогового законодательства.

Отмечается, что бюджет традиционно пересматривается во второй половине года, и министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что целевой показатель годового дефицита в 1,6% валового внутреннего продукта будет повышен, несмотря на нефтяные доходы, связанные с войной США и Израиля с Ираном.

В то же время, по расчетам издания, общие бюджетные доходы России в июле выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовал рост доходов от нефтегазовой отрасли и неэнергетических источников.

По данным министерства, общие бюджетные доходы от нефтегазовой отрасли в июле достигли 934 миллиардов рублей. Налоговые поступления только от нефти подскочили до 15-месячного максимума, чему способствовали более высокие цены на нефть после войны с Ираном и снижение государственных выплат нефтеперерабатывающим заводам страны.

Хотя цены на нефть марки Urals, ключевой экспортный сорт российского бензина, снизились на фоне периодически возобновляющихся переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта, они остаются выше среднего уровня, заложенного в бюджете этого года.

Доходы РФ

В июне страны ЕС импортировали из России на 14% больше сжиженного природного газа, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные энергетического аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air. Доходы Кремля от продажи этого ресурса выросли до 60 миллионов евро в день.

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