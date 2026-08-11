Собеседование в два часа ночи стало нормой: как ИИ меняет поиск работы

Значительная доля кандидатов теперь проходит интервью поздно вечером и даже глубокой ночью.

Рост использования искусственного интеллекта на собеседованиях изменил не только процесс найма, но и время его проведения: значительный процент кандидатов теперь проходит интервью с ИИ-рекрутерами поздно вечером и даже глубокой ночью.

ИИ-платформа для найма Ribbon AI рассказала Business Insider, что около 25% всех собеседований через ее сервис проходят с 22:00 до 02:00 по местному времени. Данные основаны на анализе более 500 компаний. При этом среди компаний из производственного сектора цифра достигает 35%.

По словам главы Ribbon Аршама Гахрамани, это связано с тем, что у части соискателей днем банально нет возможности спокойно поговорить с рекрутером. Как правило, это работающие родители, сотрудники заводов, ресторанов и других людей с нестандартным графиком.

Видео дня

ИИ-собеседования позволяют устранить это ограничение: кандидат может пройти интервью тогда, когда ему удобно – даже поздно ночью. В Ribbon считают, что такой подход способен сделать рынок труда более доступным для людей, которые раньше могли вообще не доходить до собеседования.

Ribbon также заявляет, что ее ИИ-рекрутер помогает улучшить результаты найма. У крупнейших клиентов компании удержание сотрудников спустя 6 месяцев после трудоустройства выросло на 10–30%.

Цена удобства – собеседование без собеседника

Типичное ИИ-интервью оценивается по критериям, которые варьируются в зависимости от вакансии. Система сопоставляет ответы кандидата с критериями работодателя и способна оценивать даже такие субъективные параметры, как "энтузиазм". В итоге рекрутер получает готовую оценку и запись интервью, которую может вообще не посмотреть.

Специалист по коммуникациям Тим Миллард искал работу уже шесть месяцев, когда получил письмо с приглашением на собеседование на должность в медиа-отделе. Вместо человека его встретила камера: вопрос появлялся на экране, на подготовку давали около 30 секунд, на ответ – две минуты. Через два месяца ему пришел автоматический отказ.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Greenhouse, более 60% соискателей уже сталкивались с интервью с ИИ. При этом 52% американских кандидатов заявили, что отказывались от процесса найма, если требовалось интервью с ИИ. Еще 38% заявили, что чувствовали предвзятое отношение во время собеседований из-за своего возраста.

Исследование Стэнфорда 2025 года также показало, что генеративные ИИ-модели могут воспроизводить стереотипные представления о работниках, в частности о пожилых женщинах и молодых сотрудниках.

Несмотря на опасения, эксперты считают, что полностью вернуться к традиционным собеседованиям уже не получится. ИИ постепенно становится частью рекрутинга, а возможность пройти интервью в любое время может оказаться одним из его главных преимуществ для соискателей.

Новое исследование показало, что офисные работники по сути превращаются в "нянь" для искусственного интеллекта. Работники тратят до 6 часов в неделю на присмотр за ИИ, что вызывает усталость и раздражение.

УНИАН рассказывал, что компании повторно нанимают бывших сотрудников, поскольку ИИ не оправдывает ожиданий. Эти данные подтверждает и отчет MIT, который показывает, что 95% компаний, потратившихся на ИИ, не получили финансовой выгоды от своих инвестиций.

Вас также могут заинтересовать новости: