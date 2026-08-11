Украина перестала сообщать, сколько ракет запускает Россия во время атак, - Bloomberg

В частности, это мера безопасности в ответ на российские удары.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины изменили формат ежедневных сводок и перестали публиковать данные о количестве ракет, которые Россия запускает во время воздушных атак. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источника издания, войска противовоздушной обороны изменили формат отчетности в качестве меры безопасности в ответ на российские удары.

В частности, утром Воздушные силы заявили, что 98 из 120 российских беспилотников были сбиты в течение ночи, однако не предоставили данные о количестве выпущенных ракет.

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"Это произошло через несколько дней после того, как они перестали сообщать о перехвате баллистических ракет после атаки на прошлой неделе, во время которой Украина не смогла сбить ни один из 28 снарядов", - говорится в материале.

В то же время Сергей (Флеш) Бескрестнов, специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины, отметил, что решение не публиковать информацию о количестве ракет вызывает смешанные чувства.

"Я пока не знаю, правда ли эта новость или нет. Но это напоминает идею убрать курсы валют из обменников. У меня двоякое мнение", - отметил он.

С одной стороны, как считает Флеш, простым людям эта информация не нужна, зато она помогает врагу понять, как у нас обстоят дела с ракетами.

"Эта информация помогает ботам врага формировать дезинформацию. С другой стороны, враг и так знает, что и куда долетело и попало. А вот публичная коммуникация показывает всему миру наши проблемы. И показывает населению, что это не вина ВСУ, а просто дефицит ресурсов", - отметил советник президента.

Украина пытается получить больше ракет-перехватчиков от союзников

Как сообщал УНИАН, украинским силам не удалось сбить ни одной российской ракеты в ночь на 5 августа, во время очередной массированной атаки России на Украину.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это стало следствием резкого сокращения поставок противоракетных систем от партнеров, в частности США.

Зеленский также призвал союзников Украины ввести дополнительные санкции против России, поскольку, по его словам, "значительная доля" компонентов, которые Москва получает за рубежом для производства своих баллистических ракет, не подпадала под санкции.

Впоследствии Зеленский сообщил, что Украина и Соединенные Штаты Америки договорились о ежемесячной поставке ракет для системы Patriot. Однако, по его словам, этих поставок недостаточно, и в этом году их объем меньше, чем раньше.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Украина постоянно пытается договориться с Европой о поставках перехватчиков. В частности, с Польшей и Германией, которые располагают соответствующими ракетами, а также со странами Скандинавии.

Также Зеленский заявил, что в первый год войны просил тогдашнего президента США Джо Байдена предоставить Украине лицензии на "Патриот". Он подчеркнул, что если бы мы получили их тогда, то уже производили бы Patriot для всех, включая Европу, а вместо этого сейчас занимаемся документами, "а на нас летят не бумажные, а настоящие ракеты, которые убивают людей".

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