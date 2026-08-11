Криштиану Роналду официально женился

Футболист впервые публично показал, что его многолетние отношения с Родригес завершились свадьбой.

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду наконец-то женился: его избранницей стала Джорджина Родригес.

11 августа португальский футболист опубликовал в своих соцсетях совместное фото с возлюбленной, на котором показал их руки с обручальными кольцами. Подпись к фотографии была лаконичной - "C[сердце]G". Таким образом Роналду впервые публично продемонстрировал, что его многолетние отношения с Родригес завершились свадьбой.

Гражданская церемония состоялась 11 августа в Кашкайше, что в Португалии. По данным People, свадьба носила частный характер, а среди гостей были пятеро детей пары.

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Стоит отметить, что 41-летний футболист и его жена воспитывают пятерых детей Криштиану, однако Родригес является биологической матерью лишь двоих детей.

В августе 2025 года Джорджина объявила о помолвке с футболистом. Она опубликовала фото с большим бриллиантовым кольцом и подтвердила, что согласилась выйти замуж за Роналду.

В последнее время весь футбольный мир гадал о дате и месте свадьбы, но, судя по всему, пара поженилась без лишнего шума.

Криштиану Роналду - последние новости

Известно, что Роналду давно славится своей любовью к скоростным и редким автомобилям. Недавно на новых фото спортсмен показал часть своего автопарка, продемонстрировав несколько эксклюзивных моделей.

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