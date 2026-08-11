Нашествие медуз привело к остановке одной из крупнейших АЭС Франции

Для работы систем станции требуется чистая вода.

На атомной электростанции в Гравлине (Франция), расположенной на побережье Ла-Манша, из-за массового появления медуз пришлось остановить сразу три реактора. Как сообщает BILD, еще один энергоблок в настоящее время работает с ограничениями.

Оператор французской атомной станции - компания EDF - сообщил, что медузы препятствуют нормальной работе систем электростанции, для функционирования которых необходима чистая вода.

Это уже не первый случай, когда морские животные создают проблемы для работы АЭС в Гравлине, отмечает СМИ. В прошлом году медузы также массово попадали в фильтры насосных установок, из-за чего реакторы пришлось отключить от электросети на несколько дней.

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На этот раз EDF не уточнила, каким именно образом медузы повлияли на работу оборудования и почему возникла необходимость остановить три реактора.

В то же время оператор подчеркивает, что ситуация не представляет угрозы для безопасности самой атомной электростанции, её сотрудников или окружающей среды.

Одна из крупнейших АЭС Франции

Атомная электростанция Гравлин расположена на севере Франции, на побережье Ла-Манша, между городами Кале и Дюнкерк. Станция имеет шесть ядерных реакторов и входит в число важнейших атомных объектов страны.

Напомним, на атлантическом побережье Европы предупреждают об опасном морском существе - португальском кораблике, похожем на медузу. В последнее время этих существ все чаще замечают у пляжей. Так, на юге Франции департамент Атлантические Пиренеи предупредил туристов о появлении этих морских организмов, контакт с которыми может оставлять на коже человека болезненные ожоги. А на побережье Кантабрии в Испании городской совет Сан-Себастьяна даже использует специальную систему флажков, чтобы информировать о присутствии этих существ: белый означает, что португальские кораблики замечены в воде, красный - заходить в воду запрещено.

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