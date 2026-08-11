Завод 'Запорожсталь' остановил работу после удара баллистикой: детали трагедии

На предприятии есть пострадавшие и погибшие.

В ночь на 11 августа российские оккупанты нанесли удар по производственным мощностям "Метинвеста" в Запорожье, в частности по заводу "Запорожсталь". В результате атаки семь человек погибли, 21 работник получил ранения, работа "Запорожстали" остановлена, сообщают в компании.

"Балистический удар застал работников на пути к укрытию сразу после объявления тревоги. К сожалению, эта террористическая атака унесла жизни семи членов команды "Запорожстали". Также среди наших коллег 21 раненый", - говорится в заявлении.

В результате удара агрессора работу металлургического комбината пришлось полностью остановить. Остальные производственные площадки продолжают работать на пониженных мощностях.

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"В результате вражеской атаки повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий "Метинвеста", основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств. Специалисты оценивают последствия вражеской атаки, возможности и сроки восстановления, а также проводят необходимые аварийно-ремонтные работы", - отмечают в компании.

В "Метинвесте" подчеркивают, что запорожские предприятия компании - исключительно гражданские промышленные объекты. Они производят металлургическую и коксохимическую продукцию и обеспечивают работой десятки тысяч человек.

Удары врага по гражданским объектам Украины - последние новости

В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на среду, 5 августа, был уничтожен ряд объектов крупных украинских сетей в Киеве и области - в частности, крупнейший склад "Розетка", два комплекса "Эпицентра" и сортировочный центр "Новой почты".

Также были нанесены прицельные удары по складским помещениям крупных торговых сетей, что привело к отсутствию определенных продуктов в ряде магазинов. Эксперты отмечают, что данная ситуация не повлияет на цены, а поставки должны возобновиться в течение полутора недель.

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