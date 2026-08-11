Бесславный финал: США продали на металлолом захваченные танкеры, связанные с Россией

В последнее время количество задержанных судов, принадлежащих российскому теневому флоту, значительно возросло.

Правительство США продало на металлолом два нефтяных танкера, подпадающих под санкции, которые были захвачены через несколько дней после рейда Вашингтона в Венесуэле. Об этом сообщает Reuters.

Дубайская компания по утилизации судов Global Marketing Systems приобрела танкеры в прошлом месяце. Сумма сделки не называется.

"Правительство США продало их нам, и суд вынес решение, разрешающее эту продажу. Однако есть определенные сложности, в частности мы не были до конца уверены, кому они принадлежали ранее", - заявил генеральный директор GMS Анил Шарма.

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Сделка включает танкер Era, который ранее носил названия Marinera и Bella 1, а также Lileo, который ранее ходил под названиями Galileo и Veronica. Суда будут разобраны на металлолом на предприятиях в Индии.

В январе береговая охрана США и военный спецназ захватили судно Era под российским флагом в водах к югу от Исландии, положив конец многонедельному преследованию в Атлантическом океане. До этого судно сумело прорваться через американскую блокаду в Карибском море, направленную на прекращение экспорта нефти из Венесуэлы.

Американские власти тогда заявили, что судно Era использовалось для перевозки нефти из Венесуэлы и Ирана, на которую наложены санкции.

В январе США также захватили в Карибском море судно под российским флагом, которое сейчас известно как Lileo. Всего после военной операции США в Венесуэле Вашингтон захватил до 10 нефтяных танкеров.

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Ранее французские ВМС освободили танкер Tagor, который связывают с российским теневым флотом. Судно было задержано в Атлантическом океане. Причиной стали нарушения, связанные с флагом судна, а также невыполнение требования французской стороны остановиться.

Известно, что Tagor находится под санкциями Европейского Союза и США. Судно неоднократно меняло флаг: в разное время оно ходило под флагами Мадагаскара, Маршалловых островов и Панамы.

Сообщалось также, что Военно-морские силы Италии провели успешную операцию по перехвату и досмотру нефтяного танкера "Toa Payoh", находящегося под санкциями ЕС и связанного с российским теневым флотом.

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