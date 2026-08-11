Бесславный финал: США продали на металлолом захваченные танкеры, связанные с Россией

Правительство США продало на металлолом два нефтяных танкера, подпадающих под санкции, которые были захвачены через несколько дней после рейда Вашингтона в Венесуэле. Об этом сообщает Reuters.
Дубайская компания по утилизации судов Global Marketing Systems приобрела танкеры в прошлом месяце. Сумма сделки не называется.
"Правительство США продало их нам, и суд вынес решение, разрешающее эту продажу. Однако есть определенные сложности, в частности мы не были до конца уверены, кому они принадлежали ранее", - заявил генеральный директор GMS Анил Шарма.
Сделка включает танкер Era, который ранее носил названия Marinera и Bella 1, а также Lileo, который ранее ходил под названиями Galileo и Veronica. Суда будут разобраны на металлолом на предприятиях в Индии.
В январе береговая охрана США и военный спецназ захватили судно Era под российским флагом в водах к югу от Исландии, положив конец многонедельному преследованию в Атлантическом океане. До этого судно сумело прорваться через американскую блокаду в Карибском море, направленную на прекращение экспорта нефти из Венесуэлы.
Американские власти тогда заявили, что судно Era использовалось для перевозки нефти из Венесуэлы и Ирана, на которую наложены санкции.
В январе США также захватили в Карибском море судно под российским флагом, которое сейчас известно как Lileo. Всего после военной операции США в Венесуэле Вашингтон захватил до 10 нефтяных танкеров.
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Ранее французские ВМС освободили танкер Tagor, который связывают с российским теневым флотом. Судно было задержано в Атлантическом океане. Причиной стали нарушения, связанные с флагом судна, а также невыполнение требования французской стороны остановиться.
Известно, что Tagor находится под санкциями Европейского Союза и США. Судно неоднократно меняло флаг: в разное время оно ходило под флагами Мадагаскара, Маршалловых островов и Панамы.
Сообщалось также, что Военно-морские силы Италии провели успешную операцию по перехвату и досмотру нефтяного танкера "Toa Payoh", находящегося под санкциями ЕС и связанного с российским теневым флотом.