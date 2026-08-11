Кремль готовится мобилизовать несколько сотен тысяч россиян: Зеленский раскрыл планы врага

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация после имитации парламентских выборов планирует провести очередную волну мобилизации россиян на войну против Украины. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении к украинцам.

В частности, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины доложил о подготовке российской мобилизации.

"Все подтверждается внутренними российскими документами - они готовят её к осени, как раз после имитации парламентских выборов", - подчеркнул Зеленский.

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Как отметил президент Украины, план у российского диктатора Владимира Путина не особенно сложен:

"Он хочет создать видимость, будто россияне якобы поддерживают войну - ведь все партии, которые пока допущены, так или иначе против мира. А затем, после так называемых выборов, планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же - на следующий год. Это в дополнение к набору, который они пытаются выполнить по контрактам".

При этом президент добавил, что потери российского захватнического контингента на территории Украины ежемесячно составляют не менее 30 тысяч человек, из них 60% - убитыми. А общая численность оккупационной армии на украинской земле постепенно сокращалась благодаря активным действиям Сил обороны Украины, и прежде всего - применению дронов.

"Сейчас Путин думает, что дополнительная мобилизация и привлечение военных из Северной Кореи позволят ему затягивать эту войну и увеличить российскую штурмовую активность", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина готовится к своим активным действиям - максимальному затруднению для России реализации таких планов.

"Я поставил перед нашими разведками и специальными службами Украины соответствующие задачи", - сказал Зеленский.

Мобилизация в РФ

Как сообщал УНИАН, РФ готовится осенью мобилизовать от 500 тысяч человек.

Как отмечал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, в случае мобилизации такого количества людей следует ожидать обострения ситуации на поле боя ближе к зиме и открытия новых направлений боевых действий.

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