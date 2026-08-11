Кремль готовится мобилизовать несколько сотен тысяч россиян: Зеленский раскрыл планы врага

По его словам, это должно произойти после так называемых парламентских выборов в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация после имитации парламентских выборов планирует провести очередную волну мобилизации россиян на войну против Украины. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении к украинцам.

В частности, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины доложил о подготовке российской мобилизации.

"Все подтверждается внутренними российскими документами - они готовят её к осени, как раз после имитации парламентских выборов", - подчеркнул Зеленский.

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Как отметил президент Украины, план у российского диктатора Владимира Путина не особенно сложен:

"Он хочет создать видимость, будто россияне якобы поддерживают войну - ведь все партии, которые пока допущены, так или иначе против мира. А затем, после так называемых выборов, планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же - на следующий год. Это в дополнение к набору, который они пытаются выполнить по контрактам".

При этом президент добавил, что потери российского захватнического контингента на территории Украины ежемесячно составляют не менее 30 тысяч человек, из них 60% - убитыми. А общая численность оккупационной армии на украинской земле постепенно сокращалась благодаря активным действиям Сил обороны Украины, и прежде всего - применению дронов.

"Сейчас Путин думает, что дополнительная мобилизация и привлечение военных из Северной Кореи позволят ему затягивать эту войну и увеличить российскую штурмовую активность", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина готовится к своим активным действиям - максимальному затруднению для России реализации таких планов.

"Я поставил перед нашими разведками и специальными службами Украины соответствующие задачи", - сказал Зеленский.

Мобилизация в РФ

Как сообщал УНИАН, РФ готовится осенью мобилизовать от 500 тысяч человек.

Как отмечал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, в случае мобилизации такого количества людей следует ожидать обострения ситуации на поле боя ближе к зиме и открытия новых направлений боевых действий.

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