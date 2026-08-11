В iOS 27 нашли упоминания сразу шести новых iPhone, включая загадочный Ultra

Ожидается, что половину этих устройств представят в сентябре, а следующую партию придержат до весны 2027 года.

В коде бета-версии iOS 27 обнаружили упоминания шести еще не анонсированных iPhone. Первым на находку обратило внимание издание Macworld, после чего ее подтвердили журналисты MacRumors.

Следы будущих iPhone нашли в системных файлах, связанных с драйверами аккумулятора и функцией Battery Intelligence. В коде фигурируют следующие внутренние обозначения:

V62 – iPhone Air 2

V63 – iPhone 18 Pro

V64 – iPhone 18 Pro Max

V67 – iPhone 18

V68 – iPhone Ultra

V69 – iPhone 18e

Это первый раз, когда вся линейка iPhone 18 упоминается в коде iOS 27. Apple практически подтвердила разработку второго поколения ультратонкого iPhone Air, хотя ранее инсайдеры говорили об отказе от этой модели.

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Также Apple готовится к анонсу iPhone Ultra, слухи о котором ходят по сети уже давно. Издание Bloomberg еще в марте 2026 года писало, Apple готовит серию суперпремиальных устройств Ultra и одним из них станет iPhone Ultra. Ожидается, что так будет называться первый складной смартфон компании.

Ранее в тестовых версиях iOS 27 уже находили упоминания iPhone с двумя батареями. Под описание хорошо попадает складное устройство – их, как правило, оснащают двумя АКБ.

Согласно источнику, в следующем месяце мы увидим ровно половину этих моделей – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra. Базовый iPhone 18 и "бюджетный" iPhone 18e появятся только весной 2027 года. Также до конца 2027-го должна выйти вторая версия iPhone Air.

Ранее эксперты назвали шесть б/у моделей iPhone, которые можно смело покупать в 2026 году. Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE 3, который работает на мощном чипсете A15 Bionic и совместим с iOS 27.

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