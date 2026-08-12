Жираф 'сел на шпагат', чтобы попить воды (видео)

Необычайно длинная шея позволяет жирафам добывать корм высоко над землей, недоступной для большинства других травоядных.

Ранним утром недалеко от Этоши в Намибии два жирафа (Giraffa giraffa) бесшумно приблизились к воде. Самец стоял совсем рядом, и самка оглядывалась прежде чем решить, что можно уже пить. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что эта необычайно длинная шея позволяет жирафам добывать корм высоко над землей, недоступной для большинства других травоядных. Но есть один нюанс. Несмотря на то, что у жирафа самая длинная шея среди всех ныне живущих животных, она все же слишком коротка, чтобы достать до земли, несмотря на свои необычайно длинные ноги.

Поэтому, чтобы напиться, эта южная жирафа должна широко расставить передние ноги и опустить голову к воде.

"Это неудобное положение - и уязвимое в ландшафте, где хищники ищут себе следующую добычу. Животное, превосходно приспособленное для того, чтобы добывать корм на высоте нескольких метров над землей, временно жертвует частью высоты, обзора и подвижности, которые помогают ему оставаться в безопасности, просто чтобы напиться", - сказано в статье.

Интересно, что самцы жирафов часто темнеют по мере взросления, хотя цвет - это не просто показатель возраста; очень темные самцы могут также сигнализировать о конкурентном или социальном статусе.

Жирафу в вертикальном положении необходимо кровяное давление более 200 мм рт. ст. для поддержания кровотока до самого мозга. Чтобы попить, он опускает голову примерно на 3-5 метров.

Отмечается, что сердечно-сосудистая физиология жирафов поразительна. Изменения сосудистого сопротивления, частоты сердечных сокращений, венозного давления и клапанов в кровеносных сосудах помогают поддерживать кровоток к мозгу. Даже глотание может играть свою роль: прохождение воды по пищеводу может сдавливать яремные вены, помогая восстановить кровяное давление во время питья жирафа.

Образ жирафа, пьющего воду, выглядит умиротворенным. Но с физиологической, эволюционной точки зрения и с точки зрения риска хищничества происходит невероятно много всего.

Новости о животных

Продолжительность жизни белки зависит от ее вида, а также от других факторов. Восточные серые белки, одни из самых распространенных животных на приусадебных участках в стране, живут около шести лет. При стабильном доступе к пище, укрытию и воде они могут прожить до 12 лет.

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