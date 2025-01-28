Президент пытался успокоить беспорядки в понедельник, но безуспешно.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич, ключевой союзник президента страны Александара Вучича, объявил о своей отставке. Как пишет Bloomberg, это произошло после нескольких недель эскалации протестов студентов и оппозиции, требующих политических перемен в стране.

Вучевич, который был назначен премьером в мае прошлого года, заявил, что причиной его отставки стало нападение на студентов, произошедшее вчера вечером в Нови-Саде перед офисом Сербской прогрессивной партии. столкновение произошло между членами партии Вучича и протестующими студентами, в результате несколько студентов получили ранения.

Вучевич сказал журналистам, что его политическая партия "должна проявить максимальную степень ответственности", добавив, что решение "удовлетворило большинство требований протестующих".

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"Уход премьер-министра стал самым сильным сигналом от администрации Вучича о том, что он хочет подавить самый серьезный вызов своему десятилетнему господству в крупнейшей стране региона Западных Балкан", - пишет Bloomberg.

Протесты в Сербии - что известно

В Сербии более двух месяцев продолжаются студенческие протесты, которые начались после обвала бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября прошлого года, где погибли 15 человек.

В понедельник Александар Вучич предложил заменить половину своего кабинета после того, как десятки тысяч студентов и сторонников оппозиции перекрыли часть центра Белграда.

В соседней Словакии также проходят многотысячные протесты против премьер-министра Роберта Фицо. Протесты произошли после того, как премьер-министр Словакии совершил частную поездку в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Фицо отверг призывы граждан его страны уйти в отставку, заявив, что правительство может быть изменено только при условии проведения выборов.

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