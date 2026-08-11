Археологи нашли гробницу возрастом 5000 лет, наполненную древними сокровищами

Внутри исследователи обнаружили несколько "престижных" контейнерных комнат.

В Малаге, что находится в Испании, исследователи обнаружили каменную гробницу-монумент возрастом 5000 лет, длина которой достигает впечатляющих 12 метров. Об этом пишет Popular Mechanics.

При этом она невероятно хорошо сохранилась и полна артефактов.

"Мы можем говорить об одном из самых монументальных и хорошо сохранившихся дольменов во всей Андалусии (самом южном автономном регионе Испании)", - заявил Серафин Бесерра, профессор Кадисского университета.

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Соруководитель проекта Эдуардо Виханде согласился с этим.

"Истинный потенциал этого сооружения заключается в его исключительной сохранности, которая позволит нам получить подробное представление об образе жизни и верованиях этих общин", - сказал он.

Отмечается, что каменная гробница не просто длинная - она сложная. На этом месте раскопок, состоящем из ортостатных плит (вертикально установленных камней) высотой около 2 метров, имеется несколько внутренних отсеков, каждый из которых потенциально может расширить наше понимание погребальных обрядов на юге Иберийского полуострова в третьем тысячелетии до нашей эры.

Внутри исследователи обнаружили несколько "престижных" контейнерных комнат, в которых находились кости умерших и разнообразные погребальные принадлежности - от экзотических материалов, таких как слоновая кость и янтарь, до ракушек и того, что команда называет "изысканными кремневыми изделиями". Коллекция кремня включает наконечники стрел, крупноформатные клинки и "исключительную алебарду" (двуручное оружие, похожее на топор).

В ходе нескольких сезонов раскопок исследователи обнаружили множество контейнерных комнат (известных как оссуарии), что свидетельствует о том, что это место, вероятно, было коллективным захоронением. Эдуарда Виханде Вилья, доцент кафедры доисторической эпохи Кадисского университета и соруководитель раскопок, рассказала:

"Весь дольмен был также покрыт горизонтальными большими каменными плитами, а поверх этого покрытия находился курган [искусственный холм] из песка и мелких камней".

Помимо предоставления информации о типах орудий и культурных ценностей, использовавшихся 5000 лет назад, Хуан Хесус Кантильо, профессор Кадисского университета, отметил, что "наличие раковин вдали от побережья отражает важность моря как элемента престижа и существование сетей дальнего обмена".

Интересно, что использование дольменов не ограничивалось только южной частью Иберийского полуострова и встречалось на протяжении истории в различные периоды и регионы мира. В некоторых случаях эти места представляли собой нечто большее, чем просто гробницы. Некоторые дольмены имели важное культурное или ритуальное значение, другие служили укрытиями, а третьи - ключевыми территориальными маркерами, обозначающими право собственности на землю.

Новости археологии

Почти на глубине 336 метров в кромешной темноте пещеры Брюникель на юго-западе Франции археологи обнаружили два кольца, построенных из обломков сталагмитов.

Возраст этих сооружений составляет приблизительно 176 500 лет, что означает, что они намного предшествуют появлению Homo sapiens в Европе. Это оставляет только одного правдоподобного строителя: неандертальцев.

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