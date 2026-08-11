В каком районе Киева больше всего укрытий: в КГГА предоставили информацию

По состоянию на 30 июля 2026 года в фонде защитных сооружений гражданской обороны столицы Украины насчитывалось 4 368 объектов.

Самый низкий уровень обеспеченности населения объектами фонда защитных сооружений гражданской защиты, то есть укрытиями, – в Деснянском районе Киева, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ Киевской городской государственной администрации.

Согласно информации, в этом районе в укрытиях могут разместиться лишь 39% жителей, тогда как в других районах в укрытиях могут разместиться от 70 до более чем 100% их населения.

По состоянию на 30 июля 2026 года всего в фонде защитных сооружений гражданской защиты столицы Украины насчитывалось 4 368 объектов. Для сравнения: на конец 2025 года эта цифра составляла 4 353 объекта.

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В ответе Киевской городской государственной администрации отмечается, что во всех этих объектах вместе в настоящее время может разместиться 2 182 467 человек.

Примечательно, что, по оценкам аналитиков, в Киеве сейчас реально проживает более 3,7 миллиона человек. Такое количество называют, в частности, по подсчетам активных SIM-карт в Киеве.

Издание сообщило, что больше всего в столице Украины укрытий – 512 объектов вместимостью 219 012 человек. Поясняется, что убежище – это герметичное защитное сооружение, которое должно защищать людей не только от обломков или взрывной волны, но и от ионизирующего излучения. Их оснащают системами вентиляции, защитными, защитно-герметичными, взрывозащитными и другими системами жизнеобеспечения, которые должны обеспечивать герметизацию и автономность функционирования не менее 48 часов.

Кроме того, в Киеве имеются:

два противорадиационных укрытия (ПРУ) вместимостью 540 человек;

одно первичное (мобильное) укрытие (П(М)У) вместимостью 20 человек;

47 сооружений двойного назначения (СПП) вместимостью 54 406 человек. В частности, это станции метрополитена, подземные паркинги и подземные переходы;

3806 простейших укрытий (НУ) вместимостью 1 908 339 человек, в основном это подвалы и цокольные помещения.

Издание сообщило, что по районам сооружения гражданской защиты распределены таким образом, что больше всего их в Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Святошинском районах. Однако их количество не влияет на то, сколько людей там может разместиться.

Отмечается, что, например, станции метро, относящиеся к сооружениям двойного назначения, могут вместить значительно больше людей, чем самое простое укрытие, такое как подвал дома.

Приводятся данные о количестве сооружений гражданской защиты в Киеве по районам:

Голосеевский район – 991: 50 убежищ, 8 СПП, 433 НУ;

Дарницкий район – 591: 2 ПРУ, 42 убежища, 6 СПП, 541 НУ;

Днепровский район – 539: 43 убежища, 493 НУ;

Святошинский район – 532: 64 убежища, 3 СПП, 465 НУ;

Соломенский район – 492: 73 хранилища, 2 СПП, 417 НУ;

Оболонский район – 446: 59 хранилищ, 6 СПП, 381 НУ;

Шевченковский район – 379: 66 хранилищ, 11 СПП, 302 НУ;

Печерский район – 337: 29 хранилищ, 8 СПП, 300 НУ;

Деснянский район – 287: 37 хранилищ, 249 НУ, 1 П(М)У;

Подольский район – 227: 49 убежищ, 3 СПП, 225 НУ.

В ответе журналистам в КГГА сообщили, что бюджетом Киева на 2026 год предусмотрено выделить на строительство сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия (ПРУ), то есть станций метро/подземных парковок/подземных переходов – более 840 миллионов гривен.

При этом по состоянию на 8 июля 2026 года фактически профинансировано чуть более 137 миллионов гривен, 16,3%.

Атаки РФ на Киев: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению заместителя начальника ГУР МО генерал-майора Вадима Скибицкого, нанося удары по Киеву, россияне руководствуются той же логикой, что и в своей стране – если в Киеве начнется дестабилизация, то она распространится и на другие регионы. Скибицкий добавил, что враг также проводит после каждой атаки информационные кампании. То есть Россия начинает раскручивать какую-то тему в украинском инфопространстве, представляя это как повод для обвинений в адрес украинской власти, Сил обороны, Воздушных сил и т. д.

Также мы писали, что наблюдатели предупредили, что Россия начала развертывать северокорейские баллистические ракеты малой и средней дальности KN-23/24 в Брянской области, вероятно, для нанесения ударов по Киеву. Некоторые каналы, ссылаясь на данные американской разведки, подчеркнули, что до 24 августа Россия собирается нанести удары с целью уничтожения энергетических объектов Киева. Добавляется, что для атаки может быть задействован даже стратегический запас баллистических ракет.

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