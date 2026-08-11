Трамп подписал указ о сокращении обязательных прививок для детей: врачи возмущены решением

Этот указ продвигает давнюю цель министра здравоохранения США, выступающего против вакцинации.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение числа прививок для детей путем ограничения календаря вакцинации 11 прививками. По его словам, это обеспечит американским детям защиту "золотого стандарта" и приведет политику страны в соответствие с практикой других стран, рекомендующих меньшее количество прививок, пишет Reuters.

"С настоящего момента моя администрация признает рекомендации по детской вакцинации, соответствующие "золотому стандарту", которые предусматривают только 11 основных прививок от самых серьезных и опасных заболеваний, а также прививку MMR (комбинированная прививка против кори, эпидемического паротита и краснухи - УНИАН), которую, как мы надеемся, разделят на отдельные прививки", - сказал Трамп.

В агентстве подчеркнули, что этот указ продвигает давнюю цель министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, выступающего против вакцинации и продвигающего идею связи между вакцинами и аутизмом, которую ученые неоднократно опровергали. В январе Кеннеди сократил график вакцинации в США, исключив прививки от шести из 17 заболеваний, однако этот шаг был приостановлен решением федерального суда.

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"Есть некоторые группы, у которых практически нет проблем с аутизмом. Это группы, которые не особо увлекаются миром вакцин, так что здесь что-то не так", - добавил Трамп.

Трамп и Кеннеди заявили, что, согласно этому указу, американские дети будут получать гораздо меньше прививок, чем 72, рекомендованные по прежней схеме. Однако эксперты по вакцинам утверждают, что эта цифра завышена, поскольку в ней комбинированные вакцины, такие как MMR, учитываются как несколько отдельных прививок, а также предполагается ежегодное введение вакцин от гриппа и COVID-19.

Реакция врачей

В агентстве отметили, что врачи не согласны с решением президента США. Они заявили, что никакие новые научные данные не оправдывают таких изменений и что календарь вакцинации США отражает десятилетия научных данных и специфические потребности американцев в области здравоохранения.

По словам врачей, сокращение числа рекомендуемых прививок приведет к тому, что все больше детей будут подвержены риску заболеваний, которые можно предотвратить.

Медицинские ассоциации, эксперты в области общественного здравоохранения и производители вакцин также раскритиковали этот указ.

"Главным результатом станет замешательство среди родителей", - сказал журналистам доктор Аарон Милстоун из Комитета по инфекционным заболеваниям Американской академии педиатрии.

Представители фармацевтической компании Merck заявили, что не существует опубликованных научных данных, подтверждающих какую-либо пользу от разделения прививки MMR на три части, и что использование отдельных компонентов увеличивает количество инъекций и может привести к задержке или пропуску прививок.

Доктор Элизабет Мак, врач-педиатр отделения интенсивной терапии из Чарльстона, Южная Каролина, отметила, что в США нет лицензированных монокомпонентных вакцин против кори, паротита или краснухи, что делает данную рекомендацию в ее нынешнем виде невыполнимой.

Ученые опровергли связь детских прививок с аутизмом

Ранее в Дании провели исследование, которое опровергло утверждения о том, что алюминий в детских вакцинах представляет опасность для здоровья. Всего ученые проанализировали медицинские карты более одного миллиона детей за 24 года.

По словам ученых, исследование не выявило никакой связи между алюминием и какими-либо из 50 изученных хронических заболеваний, включая 36 аутоиммунных заболеваний, девять состояний, связанных с аллергией или астмой, и пять нарушений нейроразвития.

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